Nitra začala semifinále Tipsport ligy výhrou, na ľade Zvolena mala úspešnú druhú tretinu

ZVOLEN 25. marca (WebNoviny.sk) - Hokejisti Nitry lepšie odštartovali semifinálovú sériu play-off najvyššej slovenskej súťaže ako ich súperi zo Zvolena.

Nitra zvíťazila v pondelok večer vo Zvolene 4:2. Hrdinom "corgoňov" sa stal kanadský útočník Judd Blackwater, autor troch gólov. O všetkom podstatnom sa rozhodlo v druhej tretine, keď si hostia vybudovali trojgólový náskok. Pokračovanie semifinále Zvolen - Nitra bude v utorok od 18.00 h opäť na zvolenskom ľade.

Po prvej bezgólovej tretine sa v tej druhej roztrhlo vrece s gólmi. Už po 25 sekundách skóroval z nájazdu Blackwater, keď si vychutnal krajana v bránke Zvolena Skapského. O tri minúty neskôr po fatálnej chybe Skapského a jeho chybnej rozohrávke za bránkou skóroval Šiška pohodlne do prázdnej bránky - 0:2.

V 26. min to vyzeralo na hodenie uteráku v domácom podaní, keď skvelú presilovkovú akciu hostí presne zakončil opäť Blackwater. Zvolenčania sa dostali z najhoršieho až v 36. min, keď odrazený puk po strele Vandaneho doklepol Mitchell do bránky Nitry - 1:3. V tretej tretine to až do 55. min vyzeralo na jalový tlak domácich a úspešne sa bránenie hostí, ale potom sa presadil Zuzin a zápas dostal v závere nový náboj. Dve a pol minúty pred koncom sa však všetky nádeje Zvolena definitívne rozplynuli. V hre bez brankára domáci inkasovali do prázdnej bránky z hokejky Blackwatera, ktorý tým dovŕšil hetrik.

Tipsport liga 2018/2019 semifinále play-off - prvý zápas HKM Zvolen - HK Nitra 2:4 (0:0, 1:3, 1:1) - stav série 0:1 Góly: 36. Mitchell (Vandane), 55. Zuzin - 21. Blackwater, 23. Šiška (Pätoprstý), 26. Blackwater (M. Slovák), 58. Blackwater Vylúčení: 6:7 na 2 min, navyše S. Petráš 10 min - Majdan 10 min za nešportové správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Baluška, Müllner - Šefčík, Orolin, 3109 divákov Zostavy: Zvolen: Skapski - Fraser, Michal Roman, Vandane, Hraško, Ulrych, Drgoň, Zeleňák - Vandas, Mitchell, Handlovský - Šišovský, Kytnár, Michal Chovan - Kelemen, Pöyhönen, S. Petráš - Zuzin, M. Halama, Obdržálek - Andrisík Nitra: Šimboch - McCormack, Mezei, Korím, Miroslav Pupák, M. Versteeg, Rais, A. Sloboda - Majdan, M. Slovák, Blackwater - Lantoši, Kerbashian, Scheidl - B. Rapáč, Bortňák, S. Buček - Hrušík, Šiška, Čaládi - Pätoprstý Hlasy (zdroj: RTVS): Andrej Podkonický (tréner Zvolena): "Prvú tretinu sme nezačali zle, ale Nitru sme dostali do hry oslabeniami, ktoré sme hrali zle a súper mal v nich veľa šancí. V druhej časti sme urobili dve chyby a dostali dva góly. Potom sme boli zbytočne nervózni. V našej presilovke sme hrali zle, boli sme slabí na puku a prestali korčuľovať. Druhá tretina nám vôbec nevyšla. Až v tretej sme trochu začali hrať náš hokej, dostali Nitru pod tlak, ale nepodarilo sa nám vyrovnať. Súper nás ničím neprekvapil, Nitra hrala to, čo počas celej sezóny. My sme nepodali dobrý výkon, utorok bude lepší." Andrej Kmeč (asistent trénera Nitry): "Zápas sa od začiatku vyvíjal v náš prospech. Odskočili sme súperovi na tri góly a bojovnosťou, húževnatosťou a elimináciou súperových presiloviek dotiahli do víťazného konca. Judd Blackwater je v našom tíme dôležitý hráč a sme radi, že mu skrátili trest. Dnes mu to vychádzalo. Každé víťazstvo sa ráta, každé je dôležité. V utorok je však nový deň a nový zápas."

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

