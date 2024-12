Nikdy nepodceňujte Ukrajinu, odkazuje Kuleba americkým skeptikom

21.8.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba tvrdí, že analytici by mali byť opatrnejší pri vytváraní svojich predpovedí a dlhodobých prognóz v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Ako referuje web Ukrajinská pravda, v rozhovore pre nemecký denník Bild takto odpovedal na kritiku ukrajinskej protiofenzívy, keďže niektorí analytici v ostatnom čase spochybnili jej tempo.

„K takýmto tvrdeniam pristupujeme pokojne. Podľa nemenovaných predstaviteľov, generálov a analytikov mala Ukrajina vo februári 2022 prestať existovať do troch až desiatich dní. Teraz predpokladajú, že Ukrajina nebude schopná tak rýchlo dobyť späť celé svoje územie. Ukazuje to len to, že aj tí, ktorí majú pochybnosti, časom získavajú väčšiu nádej," vyhlásil Kuleba.

Postup ukrajinských síl

Pentagon 11. augusta povedal, že ukrajinským ozbrojeným silám sa podaril zázrak, keď zahnali Rusov do defenzívy. Americké ministerstvo obrany navyše zaznamenalo, že ukrajinské ozbrojené sily postupujú v protiofenzíve, no predpovedalo, že to bude dlhý a náročný boj.

Niektorí americkí predstavitelia neveria, že sa ukrajinským silám v rámci protiofenzívy podarí prerušiť pozemný koridor Rusov z Donbasu na Krym.

Ich názor však spochybnil Inštitút pre štúdium vojny (ISW), ktorý tvrdí, že ukrajinské protiofenzívne operácie výrazne degradujú obranu ruských síl a celková degradácia ruskej obrannej línie vytvára príležitosti na to, aby bol akýkoľvek ukrajinský prielom potenciálne operačne významný.

Ruské mínové pole severne od Tokmaku

Americkí skeptici sa obávajú, že Ukrajine sa nepodarí dosiahnuť kľúčový cieľ svojej protiofenzívy - znova dobyť mesto Melitopoľ v Záporožskej oblasti, keďže bude náročné čo i len oslobodiť mesto Tokmak, berúc do úvahy tri línie ruskej obrany.

Analytici z ISW však podotýkajú, že Ukrajina má „mnoho možností na prerušenie kritických ruských pozemných komunikačných línií pozdĺž severného pobrežia Azovského mora, pričom obsadenie Melitopoľa je len jednou z nich".

Šéf ukrajinskej diplomacie Kuleba tvrdí, že to, čo Ukrajinci skutočne potrebujú, sú dlhodobejšie schopnosti na dosiahnutie krátkodobejších výsledkov. „Nikdy nepodceňujte Ukrajinu. Majte dôveru. Majte trpezlivosť. Víťazstvo je tvrdá práca," poznamenal Kuleba.

Podľa najnovších správ zo soboty ukrajinské sily prelomili ruské mínové pole severne od Tokmaku a teraz bojujú proti prvej línii ruskej obrany, ktorá drží mesto. Tokmak je od Melitopoľa vzdialený zhruba 75 kilometrov.

