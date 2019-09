Nigérijský prezident presviedča verejnosť, že nie je mŕtvy. Objavili sa informácie o dvojníkovi

Sedemdesiatšesťročného Buhariho, ktorý je nigérijským prezidentom od roku 2015 a budúci rok sa plánuje uchádzať o znovuzvolenie, trápi zlý zdravotný stav už od nástupu do úradu. Prvé chýry o jeho údajnom úmrtí sa začali šíriť v roku 2017, keď strávil sedem týždňov na londýnskej klinike. Po jeho návrate do vlasti nakrátko ustali, no v novembri ich začali znova živiť najmä predstavitelia a stúpenci nigérijskej opozície.