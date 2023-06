Niektorí žilinskí poslanci navrhujú odklad platenia daní do konca roka, primátor to vidí inak

12.4.2020 (Webnoviny.sk) - Mestskí poslanci z klubov Silná Žilina a Iná Žilina navrhujú pre všetkých Žilinčanov odklad zaplatenia miestnych daní až do konca kalendárneho roka. Podľa poslanca Martina Kapitulíka to pomôže znížiť ekonomické dopady koronavírusovej krízy na miestnych občanov a ich zamestnávateľov.

Poslanci z dvoch poslaneckých klubov prišli s návrhom odložiť splatnosť dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad do 31. decembra 2020.

"Chceme čo najviac znížiť ekonomický dopad koronakrízy na Žilinčanov a ich zamestnávateľov. Je zrejmé, že nás čakajú veľmi ťažké ekonomické časy. Zákon neumožňuje znížiť sadzby dane v priebehu roka, ani ich plošne odpustiť. Preto sme sa dohodli aspoň na posunutí splatnosti týchto miestnych daní a poplatkov na najneskorší možný zákonný termín, a to je koniec roka," priblížil spoločný poslanecký návrh Martin Kapitulík.

Ten spolu s predsedom klubu Iná Žilina Jozefom Jurišom informovali o pripravovanom návrhu aj primátora Petra Fiabáne.

"V dnešných ťažkých časoch je politicky lákavé navrhovať a prijímať navonok ľúbivé a populistické opatrenia, predbiehať sa, kto príde s akými úľavami pre občanov a podnikateľov. Ak ale tieto návrhy nie sú pripravené dobre a zodpovedne, s uvedením možných dopadov na fungovanie mesta, tak môžu v čase spôsobiť kolaps a neschopnosť mesta plniť svoje základné funkcie," vyjadril sa v reakcii pre agentúru SITA Fiabáne.

"Tieto príjmy sú využívané aj na bežný chod mesta, ako je napríklad činnosť mestskej polície, opatrovateľskej služby, bezpečnosti občana, vývozu smetí a iných niekedy bežných potrieb obyvateľstva," povedal Fiabáne.

Poslanci svoj návrh predložia na májové rokovanie mestského zastupiteľstva. "Spoločne tak aspoň trošku zmiernime dopady koronavírusu na životy žilinských rodín. Rádovo ide o stovky eur v prípade rodinných rozpočtov a desiatky tisíc eur v prípade zamestnávateľov. Zároveň sme pripravení v prípade, že si to bude ekonomická situácia vyžadovať, spoločne predložiť a podporiť návrh na plošné zníženie dane z nehnuteľností na budúci rok," vyhlásil Kapitulík.

Primátor Fiabáne si myslí, že akejkoľvek pomoci musí predchádzať analýza ekonomických dopadov. "Tak ako konáme počas celej krízy, ako pomáhame, snažíme sa riešiť všetky problémy, tak sme pripravení pomáhať aj naďalej. Platí to aj pri riešení ekonomických dopadov pandémie. Avšak trvám na tom, že to musí byť zodpovedný, rozumom riadený proces, podporený podrobnými analýzami, bez populizmu a experimentovania," dodal Fiabáne.

