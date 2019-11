Niektorí tínedžeri by mohli brigádovať počas leta, Dubačová chce zmeny v Zákonníku práce

9.11.2019 (Webnoviny.sk) - Nezaradená poslankyňa NR SR Viera Dubačová (Spolu) predložila do parlamentu návrh novely Zákonníka práce, ktorým chce umožniť mladým ľuďom starším ako 15 rokov s ukončenou povinnou školskou dochádzkou nastúpiť na letné brigády. Zákonník práce im v súčasnosti podľa poslankyne aj takúto formu práce neopodstatnene zakazuje.

Podnety zamestnávateľov

Legislatívny návrh podľa Dubačovej vychádza nielen z podnetov zamestnávateľov v rámci ankety Byrokratický nezmysel roka, ale aj z konkrétnych podnetov mladých ľudí, doručených napríklad verejnej ochrankyni práv.

V nich sa mladí ľudia sťažovali, že môžu brigádovať až po skončení letných prázdnin, keďže podmienka ukončenia desaťročnej povinnej školskej dochádzky uplynie až 31. augusta.

Zákonník práce v súčasnosti zamestnávateľovi zakazuje dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď mladý človek skončí povinnú školskú dochádzku.

Štát by prácu nemal zakazovať

V nadväznosti na školský zákon to znamená, že 31. august možno dohodnúť ako deň nástupu do práce, no všetky predchádzajúce prázdninové dni nie.

"Pokiaľ sa mladý človek slobodne rozhodne napríklad brigádovať v lete nasledujúcom po školskom vyučovaní v poslednom roku povinnej školskej dochádzky, štát by takéto rozhodnutie nemal zakazovať. Na tomto názore je potrebné trvať o to viac, že zákonodarca následne svojvoľne hovorí, že po takmer dvojmesačnom zákaze je možné na brigádu nastúpiť 31. augusta," uviedla poslankyňa Dubačová.





Navrhuje preto, aby mal zamestnávateľ právo dohodnúť ako deň nástupu do práce najskôr deň, ktorý nasleduje po dni skončenia obdobia školského vyučovania v školskom roku, v ktorom fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku. V zásade bude týmto dňom 1. júl.

