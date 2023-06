Niektorí sudcovia porušujú ľudské práva a svojimi rozhodnutiami kriminalizujú opozíciu, tvrdí Fico

28.5.2022 (Webnoviny.sk) - Niektorí sudcovia Najvyššieho súdu SR (NS SR) sú priamo zapájaní do zneužívania trestného práva na politické perzekúcie.

Existuje celý rad rozhodnutí Ústavného súdu SR potvrdzujúcich, že sú to práve konkrétni sudcovia SR, ktorí najčastejšie porušujú ľudské práva osôb obvinených v citlivých politických kauzách.

Zmanipulované prideľovanie spisov

V otvorenom liste predsedovi NS SR Jánovi Šikutovi to tvrdí predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico. Informoval o tom hovorca Smeru-SD Ján Mažgút.





Fico vyslovil obavy v súvislosti s postupom sudcov NS SR Juraja Klimenta a Petra Štifta. Rozhodovanie týchto sudcov v citlivých kauzách je tak frekventované, že podľa Fica vyvoláva oprávnené dojmy, že okrem senátu 5T neexistuje na NS SR iný trestný senát.

Ako ďalej uviedol, situácia dokonca musí vyvolávať oprávnené obavy, že pri prideľovaní spisov na NS SR dochádza k cieleným manipuláciám.





Doplnil, že za náhodný nemožno považovať ani fakt, že sú to títo istí sudcovia, ktorí sa najčastejšie objavujú v rozhodnutiach Ústavného súdu SR ako zodpovední za porušovanie základných práv a slobôd.

Kriminalizácia opozície

Šéf Smeru-SD pozornosť upriamil na rozhodovanie sudcu Klimenta v prípade obhajcu Mareka Paru, ktorý je aktuálne vo väzbe. Podľa Fica za väzobným stíhaním obhajcov, ako sú Marek Para alebo Robert Kaliňák, vidno záujem oslabiť výkon práva na obhajobu v mnohých citlivých prípadoch kriminalizácie opozície a ľudí účelovo spájaných s opozíciou.

„Situácia v prípade rozhodnutia NS SR (senát 5T, J. Kliment, P. Štift, P. Hatala) o väzbe advokáta Mareka P. naberá na absurdnosti a vedie k vážnym podozreniam z manipulácií na NS SR. Proti rozhodnutiu, že sudca Kliment nie je vylúčený z konania, podala obhajoba sťažnosť, o ktorej mal rozhodnúť päťčlenný senát NS SR pod vedením sudcu Hatalu. Ten sa vylúčil pre pomer k veci. Rovnako sa vylúčil aj ďalší sudca z tohto päťčlenného senátu M. Piovartsy. O jeho vylúčení rozhodoval opäť ,náhodne’ vybraný trojčlenný senát 5T v zložení Kliment, Hatala a Štift a, samozrejme, že (v rozpore s doterajšou praxou senátu 5T) sudcu M. Piovartsyho vylúčil,“ priblížil šéf Smeru-SD.

Zároveň požiadal predsedu NS SR Šikutu, aby prijal okamžité opatrenia, ktoré vylúčia „evidentnú angažovanosť niektorých vašich sudcov v tomto politickom boji“.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.