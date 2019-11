Niektoré úseky bratislavského obchvatu D4/R7 dokončia skôr, niektoré úseky sú otázne

BRATISLAVA 1. mája (WebNoviny.sk) - Spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o., predpokladá odovzdanie úsekov rýchlostnej cesty R7 medzi Bratislavou a Holicami na jar 2020, teda o tri mesiace v predstihu oproti pôvodnému termínu.

V prípade úsekov diaľnice D4 na trase Bratislava, Jarovce - Ivanka, sever - Bratislava, Rača, ktoré mali byť hotové tiež na budúci rok, sú termíny dokončenia zatiaľ otázne.

Výstavba úsekov R7 v dĺžke 32 kilometrov a úsekov D4 v dĺžke 27 kilometrov je súčasťou PPP projektu. Na úseku D4 južne od Bratislavy stavajú dunajské súmostie, zložené z nadväzujúcich štyroch mostov, v celkovej dĺžke takmer tri kilometre. Hotové by malo byť predbežne v roku 2021.

Práce na D4 napredujú

Koncesionárom projektu je spoločnosť Zero Bypass Limited (Obchvat Nula) na čele so španielskou spoločnosťou Cintra, hlavným zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť D4R7 Construction, v ktorej majú zastúpenie španielsky Ferrovial Agroman a rakúsky Porr Bau.

"Práce na D4 napredujú, v spolupráci s ministerstvom dopravy a ďalšími inštitúciami aktívne a úzko spolupracujeme na získaní stavebných povolení. Pri takomto rozsiahlom projekte sú povoľovacie procesy veľmi náročné a prinášajú so sebou značné množstvo práce pre všetky príslušné orgány, ktoré zapájame, aby procesy prebehli tak hladko, ako je to možné,“ informovala spoločnosť D4R7 Construction.

Do konaní podľa zhotoviteľa zároveň vstupujú rôzne úrady, mimovládne organizácie, polícia, vlastníci inžinierskych sietí, ktoré majú často rôznorodé záujmy a nie vždy je ich možné vzájomne zosúladiť, čo môže viesť k predlžovaniu týchto procesov.

Hlavné povoľovacie procesy ukončili

Povoľovacie procesy pre hlavné objekty, ako sú mosty, boli podľa D4R7 Construction ukončené a na objekty týkajúce sa stavebných činností, ktorých realizácia je plánovaná v neskoršej fáze, ešte prebiehajú.

"Tie hlavné sa týkajú konaní zmeny stavby pred dokončením na získanie stavebných povolení, zodpovedajúcich vysúťaženým technickým riešeniam zahrnutých v zmluve uzavretej s verejným obstarávateľom, Ministerstvom dopravy a výstavby SR,“ poznamenal zhotoviteľ.

Pri takomto rozsiahlom projekte sú podľa D4R7 Construction povoľovacie procesy veľmi náročné a prinášajú so sebou značné množstvo práce pre všetky príslušné orgány. " Snažíme sa o to, aby prebehli plynule a čo najrýchlejšie, ako je to možné. V tejto chvíli preto nevieme presne komentovať termíny dokončenia,“ dodal zhotoviteľ.

Onedlho začne výstavba mostovky

Hlavným míľnikom bude onedlho začiatok výstavby mostovky na moste cez Dunaj, pričom práce na mostovke cez veslársku dráhu sa už začali.

Prvá fáza realizácie nosnej konštrukcie za pomoci výsuvných skruží na oboch predmostiach, východnom a západnom, by mala byť podľa zhotoviteľa z väčšej časti hotová do konca tohto roka a vzápätí na začiatku budúceho roka sa budú skruže demontovať.

"Ďalšia fáza nosnej konštrukcie, teda obojstranné konzoly (v priečnom reze) sa realizujú s malým časovým posunom. Na hlavných mostoch (cez veslársku dráhu a Dunaj) sa predpokladá uzatvorenie vahadiel na začiatku roka 2020 a následne sa budú realizovať konzoly," uviedol zhotoviteľ.

V lete tohto roka by mal byť odovzdaný do užívania tzv. obchvat obce Most pri Bratislave na ceste druhej triedy II/572.

