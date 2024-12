Niektoré okresy Slovenska potrápia výdatné zrážky, hrozia povodne a na horách aj víchrica

Aj pondelok je na Slovensku upršaný, výdatnejšie zrážky potrápia sever a východ krajiny, menej oblakov počas dňa bude na západe.

Najvyššia denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji a na Spiši teplomer ukáže 17 až 22 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m sa vyšplhá na okolo 12 stupňov Celzia.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) opäť vydal niekoľko výstrah.

Výstrahy pred dažďom

Pre okresy Bardejov, Humenné, Kežmarok, Medzilaborce, Poprad, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Námestovo, Tvrdošín a Čadca je vydaná až do 21.00 výstraha druhého stupňa pred dažďom. „Miestami sa očakáva výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 50 až 70 mm,“ varujú meteorológovia s tým, že tento úhrn zahŕňa aj možný výskyt búrok.





Výdatnejšie v pondelok zaprší aj v okresoch Považská Bystrica, Sabinov, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok a Žilina. Ako píše SHMÚ na svojom webe, ojedinele sa očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 35 až 50 mm.





V pondelok hrozia výdatnejšie zrážky najmä na severe Slovenska, vydané sú výstrahy prvého a druhého stupňa. Foto: www.shmu.sk.





Povodne a silný vietor

Vzhľadom na očakávané zrážky, lokálne intenzívne búrky a nasýtenosť povodí je podľa SHMÚ predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Meteorológovia predpokladajú výskyt sprievodných povodňových javov aj mimo tokov.









Výstraha druhého stupňa pred povodňami z trvalého dažďa je vydaná pre okresy Skalica, Senica, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Snina a Humenné. Varovanie prvého stupňa potom pre Malacky, Považská Bystrica, Bytča, Dolný Kubín, Žilina, Martin, Liptovský Mikuláš, Kysucké Nové Mesto, Sabinov a Michalovce.





Výstrahy prvého a druhého stupňa pred povodňami z trvalého dažďa. Foto: www.shmu.sk.





Na hrebeňoch hôr prechodne zafúka búrlivý vietor a k večeru hrozí až víchrica. Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách je vydaná vo viacerých okresoch. „Od výšky cca 1000 m n.m. sa ojedinele očakáva výskyt vetra,

ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu) a v priemere 70 až 85 kilometrov za hodinu,“ varujú meteorológovia.





Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách je vydaná pre okresy Slovenska označené žltou farbou. Foto: www.shmu.sk.





Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.