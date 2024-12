Niektoré krokodíly chodili pred tisíckami rokov po dvoch nohách, mohli behať ako pštros

13.6.2020 (Webnoviny.sk) - Niektoré krokodíly v minulosti chodili po dvoch nohách. V novej štúdii to uviedli vedci, ktorí v Južnej Kórei objavili stovky zachovaných fosílií dlhých 18 až 24 centimetrov pochádzajúcich z obdobia spodnej kriedy spred 110 - 120 miliónov rokov. Martin Lockley z University of Colorado vyhlásil, že tieto krokodíly mohli behať ako pštros alebo tyranosaurus.

Spolu so svojím tímom dal zvieraťu, ktoré stopy zanechalo, meno Batrachopus grandis. Jeho ostatky zatiaľ nenašli. "Kládli jednu nohu pred druhú, zvládli by aj test na triezvosť a prešli by po rovnej čiare. Nenašli sme žiadne stopy predných končatín," vyjadril sa Lockley.

Vzpriamené telá

Jeho juhokórejský kolega Kyung Soo Kim dodal, že aj hĺbka odtlačku päty naznačuje vzpriamenejšie držanie tela. "V kombinácii s chýbajúcimi stopami po chvoste, ktorý by ťahali za sebou, je jasné, že tieto stvorenia sa pohybovali po dvoch končatinách. Pohybovali sa podobne ako mnoho dinosaurov, no tieto stopy nezanechali dinosaury, pretože tí kráčali po prstoch. Krokodíly kráčali po celej ploche chodidla a zanechali stopy päty, rovnako ako ľudia," vysvetlil.

Tvar stôp, i keď tieto sú oveľa dlhšie, pripomínajú tie, ktoré spravil Batrachopus crocs desiatky miliónov rokov skôr. Tento druh však chodil po štyroch končatinách.

Spochybňuje interpretáciu

Lockley verí, že nový objav im pomôže preformulovať juhokórejské stopy, ktoré s kolegami opísal pred ôsmimi rokmi a mysleli si, že patria vtákojašterom. Teraz sa však domnievajú, že ich zanechal Batrachopus grandis.

Phil Manning z University of Manchester, ktorý nebol súčasťou tímu, označil nájdenie stôp za "veľmi zaujímavé", no spochybnil ich interpretáciu. "Podľa môjho názoru stopy jednoducho nezodpovedajú celkovej geometrii krokodílov a ani tomu, čo dokážu po sebe zanechať. Pozrite sa na akékoľvek video žijúcich krokodílov. Keď chodia, ich chodidlá smerujú von, nie dovnútra. Bohužiaľ, nemáme kosti, ktoré by nám potvrdili, že tieto stopy naozaj zanechal krokodíl," vyjadril sa pre BBC News.

Viac k téme: fosílie, krokodíl, štúdia

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu