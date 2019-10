Niektoré evakuačné centrá odmietli počas tajfúnu prijať bezdomovcov, zasiahol aj japonský premiér

15.10.2019 (Webnoviny.sk) - V Japonsku sa rozprúdila debata okolo informácie, že evakuačné centrá počas tajfúnu Hagibis, ktorý cez víkend pripravil o život najmenej 66 ľudí, odmietli najmenej v dvoch prípadoch poskytnúť útočisko bezdomovcom, a nechali ich napospas svojmu osudu.

Do verejnej debaty, v rámci ktorej napodiv nie každý súhlasí s tým, že bezdomovcov mali do centier pustiť, musel zasiahnuť až japonský premiér Šinzó Abe. "Evakuačné centrá by mali púšťať každého, kto príde," vyhlásil v utorok v parlamente.

Odmietnutí bezdomovci

Diskusie o probléme podnietil najmä prípad 64-ročného bezdomovca z Tokia, ktorý sa chcel v sobotu skryť pred vražedným tajfúnom v budove základnej školy na predmestí japonskej metropoly, slúžiacej v minulých dňoch ako evakuačné centrum.

Keď sa zistilo, že v prijímacom formulári nevypísal kolónku " bydlisko" a ide o bezdomovca, pracovníci centra mu zamietli vstup. Bezdomovec nakoniec strávil noc pod dáždnikom opretý o stenu budovy. "Chcel som, aby ma pustili dnu, pretože bol silný vietor a pršalo," vyjadril sa pre japonské médiá.

Neskôr sa zistilo, že ešte najmenej jeden takmer totožný prípad sa stal aj na inom mieste japonskej metropoly, kde tiež do evakuačného centra odmietli pustiť bezdomovca.

Práva a povinnosti

Nie všetci Japonci sa však s odmietnutými bezdomovcami solidarizujú, a okrem tých, ktorí hovoria o potrebe väčšieho súcitu a o tom, že úrady takto vystavujú ľudí riziku smrti, sa na sociálnych sieťach objavilo aj množstvo príspevkov, ktoré rozhodnutie centier obhajujú.

"Ak si chcete uplatňovať svoje práva, mali by ste si plniť aj svoje povinnosti," napísal jeden z diskutérov na Twitter. "Chceli by ste spať vedľa človeka, ktorý smrdí?" pýtal sa druhý.

Pomerne veľkú podporu mali medzi diskutérmi návrhy, že by pre bezdomovcov mali zriadiť v evakuačných centrách špeciálne oddelenie. "Pozrieme sa na fakty a prijmeme vhodné opatrenia," uzavrel nateraz diskusiu premiér Abe.

