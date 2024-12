Niektoré elektromobily boli oproti spaľovákom drahšie až o 80 percent, nové emisné normy to však môžu zmeniť

Výraznou bariérou prechodu na elektromobilitu je nákupná cena samotných elektromobilov.

V súčasnosti sú vo všetkých triedach batériové elektrické automobily drahšie ako vozidlá na spaľovací pohon.

Ako na základe údajov výrobcov na slovenskom trhu uvádza Inštitút environmentálnej politiky (IEP), v nižšej a strednej triede boli elektromobily v roku 2022 drahšie v priemere o 65 až 80 %, vo vyššej triede boli rozdiely približne 13 až 23 %.

Prísnejšie emisné normy

Od roku 2030 by však mali byť plne elektrické autá lacnejšie ako vozidlá na spaľovací pohon. Dôvodom je podľa inštitútu najmä očakávaný pokles cien batérií.

Tiež sa z dôvodu avizovaného zavedenia prísnejších emisných noriem a požiadaviek na znižovanie priemerných emisií skleníkových plynov zo strany Európskej únie predpokladá mierny nárast cien automobilov so spaľovacím pohonom.

Investícia do budúcna

Celkové náklady vlastníctva plne elektrického auta sú dnes v priemere mierne vyššie ako v prípade áut so spaľovacím pohonom, v budúcnosti sa však pravdepodobne výrazne znížia.





„Elektromobil kúpený v roku 2023 bude v priemere počas svojej životnosti slovenské domácnosti stáť o približne 1 500 eur viac, už v roku 2025 však takouto kúpou ušetria približne 7 500 eur,“ konštatuje IEP.





Inštitút environmentálnej politiky je nezávislý analytický útvar pri Ministerstve životného prostredia SR. Jeho poslaním je poskytovať analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú vládu a verejnosť.

