Niektoré časti Slovenska si za teplo priplatia, dôvodom zdražovania je nedodržanie metodiky zo strany teplární

Teplo v niektorých lokalitách Slovenska výrazne zdraželo pre nedodržanie metodiky zo strany niektorých teplárenských spoločností.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vo svojej metodike odporúča teplárňam, aby nakupovali zemný plyn na ďalší rok v prvom polroku predchádzajúceho roka.

To však niektoré teplárne nedodržali. Nakupovali plyn, prostredníctvom ktorého vyrábajú teplo, až v druhom polroku, kedy boli ceny plynu na trhoch oveľa vyššie ako v prvom polroku.

Nestihli nakúpiť plyn za nižšie ceny

„Na základe prieskumu sme zistili, že vyše 50 teplárenských spoločností z celkového počtu 350 nestihlo nakúpiť plyn za ceny, ktoré v prvom polroku minulého roka ešte neboli také vysoké. To bolo kľúčové pre niekoľko desiatok lokalít z celkových 800, pre ktoré určujeme ceny tepla, kde výraznejšie stúpla cena tepla,“ uviedol v rozhovore pre agentúru SITA predseda ÚRSO Andrej Juris.

Šéf regulačného úradu upozorňuje, že treba striktne rozlíšil, čo úrad v zmysle platných zákon môže a čo nemôže regulovať. „Úrad napríklad nereguluje ceny tepla pre samosprávy, domovy dôchodcov, a nereguluje ani ceny tepla pre bytové domy s vlastnou kotolňou, kde sú tie nárasty často ozaj dramatické,“ upozornil Juris.

Predložia analýzu hospodárskemu výboru

Podľa regulačného úradu takmer 75 % tepla dodaného domácnostiam v roku 2022 bude s nárastom nákladov do 5 eur mesačne, a z toho vyše polovica má cenu rovnakú alebo nižšiu oproti roku 2021. „Medializované vysoké nárasty cien tepla sa týkajú najmä nárastu cien tepla v bytových domoch s vlastnou kotolňou, tie ale nepodliehajú regulácii zo strany ÚRSO,“ podotkol Juris.

Regulačný úrad v súčasnosti pripravuje pre parlamentný hospodársky výbor analýzu, ktorá má identifikovať odberateľov, ktorým vzrástla cena energií nad 25 %. Predseda hospodárskeho výboru Peter Kremský totiž navrhol, aby štát kompenzoval náklady na energie odberateľom, ktorým vzrástla cena energií nad 30 %.





„Túto analýzu hospodárskemu výboru predložíme. Nemáme kompetencie ani zdroje, aby sme poskytli kompenzácie odberateľom, ale vnímame, že v rámci pracovných debát existuje myšlienka vytvorenia schémy kompenzácií na zvýšené ceny energií, primárne tepla. Ale tie formy a spôsoby sú ešte predmetom diskusií. Závisieť bude, koľko peňazí zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov sa nájde,“ konštatoval Juris.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.