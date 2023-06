Niekoľko základných škôl vyskúša nové kurikulum pre gréckokatolícke náboženstvo

Deväť základných škôl vyskúša nové kurikulum, podľa ktorého budú učiť predmet gréckokatolícke náboženstvo/náboženská výchova.

Ako pre agentúru SITA uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, kurikulum odsúhlasilo na základe rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku.

Školy sa nachádzajú v oblasti severovýchodného a juhovýchodného Slovenska. Ide o dve školy v meste Bardejov a po jednej škole v samosprávach Medzilaborce, Svidník, Bidovce, Sobrance, Zalužice, Novosad a Kráľovský Chlmec.

Overovanie v druhom polroku

Ministerstvo priblížilo, že základné školy pre nové kurikulum vybral predkladateľ. Riaditeľ Katechetického úradu Košickej eparchie Ján Ducár pre agentúru SITA vysvetlil, že výber škôl urobili na základe záujmu pedagógov a škôl. Dodal, že iné školy neprejavili o overovanie kurikula záujem.





„Overovanie bude prebiehať počas druhého polroka školského roka 2020/2021, ale nevylučujem predĺženie termínu na budúci školský rok, vzhľadom na súčasnú situáciu a dištančnú formu vzdelávania,“ priblížil.

Povinný voliteľný predmet

Ducár podotkol, že predmet gréckokatolícke náboženstvo/náboženská výchova je povinným voliteľným predmetom a do rozvrhu si ho môže začleniť každá škola. Predmet alternuje s etickou výchovou a náboženskou výchovou iných konfesií.





Podľa neho je na rozhodnutí rodičov, aby svoje dieťa prihlásili na náboženskú výchovu podľa príslušnosti k cirkvi.





Tlačová kancelária konferencie biskupov Slovenska (TK KBS) na svojom webe napísala, že toto nové kurikulum sa navrátilo k blokovej metóde výučby, o ktorú žiadali aj učitelia uvedeného predmetu. Kurikulum by malo podľa nej pomôcť aj vo vnímaní a žití tradície svojej miestnej partikulárnej cirkvi.

Sčítanie obyvateľov ovplyvní financovanie cirkví. Sekularisti sa kampaňou snažia znížiť počet ľudí hlásiacich sa k viere



Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?