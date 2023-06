Nie Rázsochy, ale lokalita zóny CEPIT. Vlček by novú nemocnicu v Bratislave postavil tam

Vybudovanie novej univerzitnej nemocnice v bratislavských Vajnoroch by starosta mestskej časti Michal Vlček uvítal.

Nová nemocnica je potrebná

Ako uviedol na sociálnej sieti, v uplynulých dňoch sa opäť rozprúdila debata o budúcnosti nemocnice Rázsochy.

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba tento týždeň vyhlásil, že novú univerzitnú nemocnicu Bratislava aj Slovensko potrebuje, nie však na pôvodne plánovanom mieste. Z hľadiska dopravnej dostupnosti označil ako vhodnú lokalitu pre celoštátnu nemocnicu mestskú časť Rača, prípadne Vajnory.

Vlček súhlasí s tým, že nová nemocnica je potrebná. Dôležitou podmienkou pre jej vybudovanie by však podľa neho mala byť logistika.

Podmienky pre prísun nových investícií

Najmä dobrá dostupnosť, prístup po diaľnici, blízkosť letiska, verejná doprava, dostatočne veľká lokalita, ale aj zázemie.

„Ak sa pozrieme na mapu nášho mesta, jedinečným miestom pre takúto nemocnicu by boli Vajnory, konkrétne lokalita zóny CEPIT, kde máme podpísané memorandum o vzniku Stredoeurópskeho parku inovatívnych technológii,“ poznamenal starosta.

Veľká, komplexná a moderná univerzitná nemocnica s lekárskou a farmaceutickou fakultou, campusom pre študentov a všetkým potrebným zázemím by podľa Vlčeka do tohto projektu ideálne zapadla.

„Má všetky logistické výhody, ktoré by mala mať – nachádza sa priamo pri diaľnici na okraji Bratislavy a aj po dobudovaní malokarpatského tunela v budúcnosti, s vynikajúcim prístupom zo všetkých svetových strán o blízkosti letiska ani nehovoriac,“ skonštatoval s tým, že vytvorili by sa zároveň aj podmienky pre prísun nových investícií do Vajnôr a nové pracovné príležitosti.

