Nie Putin a Rusko môžu za vysoké ceny energií, ale neschopnosť politikov EÚ, konštatujú analytici

Situácia po Európe s cenou elektriny je rôzna. V statuse na sociálnej sieti Facebook na to upozornili analytici z Dát bez pátosu.

200 až 250 vs. 800

„Tam, kde sme vďaka GreenDealu z Nemecka postihnutí nedostatkom ‚baseload‘ elektrickej energie, máme ceny energie vysoké (okolo 800 eur za megawatthodinu) a naopak, tam kde je dostatok plynu (Španielsko a Portugalsko) z Afriky, kde je aj jadra rozumne a kde aj vetrík fúka a slniečko svieti, je cena energie okolo 200 až 250 eur za MWh,“ priblížili.

Najvyššie v Európe je podľa analytikov Rakúsko, lebo „vyrábajú (zeleno) len 70 percent svojej spotreby, ale všetko čo majú doma pichnú do zásuvky a ak nemajú vlastné hydro, tak si cucnú v noci z Temelína z Čiech – viac ako polovicu produkcie Temelína berú“.

Dobré správy

„Španieli a Portugalci nemajú takmer žiadne kapacity na skladovanie zemného plynu, ale majú kapacity z Afriky na priebežný prítok (aj teraz) a rovno ten plyn spaľujú. dvakrát menej CO2 ako z uhlia je z neho a 30-krát viac ako z jadra,“ uviedli analytici a majú aj dobrú správu. Ak vraj bude dostatok plynu, alebo uhlia, alebo jadra, tak bude cena v strednej Európe taká ako je dnes v Španielsku a Portugalsku.





„Jadra bude viac a viac vo Francúzsku, uhlia v Nemecku, vody už menej byť nemôže a plynu bude už tiež len viac a viac vďaka terminálom v Baltskom a v Jadranskom mori,“ potešili ďalšou dobrou správou.

V závere dodali, že dôvodom vysokých cien elektrickej energie nie je Putin a Rusko, ale neschopnosť EÚ politikov rozumieť grafom v energosektore. „Varovaní bolo veľa a neboli len o plynovode NordStream II. Boli hlavne o tom, že slnko je len cez deň, vietor len mimo leta, voda len keď prší a plyn nemusí byť vždy lacný a veľa. A plyn vôbec nie je zelený: 390 gramov CO2 na kilowatthodinu,“ uzavreli.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.