Nie, nezhltla som melón, vtipne okomentovala svoje prvé tehotenstvo speváčka Natalia Imbruglia

Austrálska speváčka Natalie Imbruglia sa na jeseň stane prvý raz mamou. Oznámila to prostredníctvom sociálnych sietí, kde tiež zverejnila fotografiu, na ktorej ukazuje tehotenské bruško. Informácie pochádzajú z webstránky pagesix.com a archívu agentúry SITA.

„Nie, nezhltla som melón. Na jeseň budem mať prvé dieťa,“ napísala 44-ročná rodáčka zo Sydney s tým, že tí, čo ju poznajú, vedia, že to chcela už veľmi dlho a je preto rada, že s pomocou mimotelového oplodnenia a darcu spermií je to možné. Zároveň dodala, že sa k tomu už verejne nebude vyjadrovať.

Speváčka pritom spolu s osobnou novinkou oznámila aj pracovnú, podpis nahrávacej zmluvy so spoločnosťou BMG. „Na toto nové dobrodružstvo sa už nesmierne teším… nový album a stať sa mamou!“ uzavrela svoj príspevok.

Natalie Jane Imbruglia

… sa v rodnej Austrálii stala známou vďaka seriálu Neighbours (1985), v ktorom účinkovala v období 1992 – 1994. Celý svet ju však spoznal až vďaka hitu Torn, ktorým v roku 1997 odštartovala hudobnú kariéru.





Vydala albumy Left of the Middle (1997), White Lilies Island (2001), Counting Down the Days (2005), Come to Life (2009) a zatiaľ posledný Male (2015).





Na konte má aj EP Live from London (2007) a kompiláciu Glorious: The Singles 97-07 (2007). Tri razy ju nominovali na hudobné ceny Grammy.





