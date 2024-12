Nie je fúrik ako fúrik - v reťazcoch ich radšej nekupujte

Ak máte dvor, alebo záhradu akejkoľvek veľkosti, bez fúrika sa nezaobídete. Koniec koncov, pomocou tohto malého poddajného „vozíka“ môžete presunúť čokoľvek z bodu A do bodu B. Hovoríme o mulči, kameňoch, štrku, listoch, pôde, tehlách, kôrovom prachu, pokosenej tráve, palivovom dreve, komposte - ak to viete pomenovať, fúrik to unesie.

Na základe čoho by ste si však mali vybrať fúrik, keď existuje toľko možností a všetky majú tendenciu veľmi sa podobať?

Hoci všetci títo viacúčeloví pomocníci majú rovnaký všeobecný dizajn - veľkú plytkú vaňu s dvoma rukoväťami a kolesom -, majú rôzne kapacity nákladu, hmotnostné limity a štýly pneumatík.

Niektoré sú ideálne pre záhradkárov, zatiaľ čo iné ťažké modely sú vhodnejšie na stavebné a terénne práce. Nájdete tiež dvojkolesové možnosti a dokonca aj nejaké motorizované dizajny. Ak si kliknete napríklad sem https://www.ferex.sk/furiky získate jasnú predstavu o tom, koľko rôznych možností je k dispozícii. Ako si teda vybrať?

Vyberáme perfektný fúrik

Keď je sezóna výsadby za rohom, je čas vyraziť do garáže, alebo záhradného domčeka a urobiť si inventúru: čo máte a čo potrebujete. Od správneho záhradníckeho vybavenia totiž veľmi záleží, ako úspešne premeníte vaše zimné plány na jarnú realitu. Apropo, správne záhradnícke vybavenie… Množstvo praktických rád ako ho nájsť a aj konkrétnych odporúčaní nájdete aj na rôznych internetových portáloch. Nás oslovil napríklad web DoDomácnosti.sk, ktorý vám pomôže nielen doplniť svoj záhradný arzenál, ale nájdete tam aj množstvo článkov, ktoré môžu byť vynikajúcim sprievodcom





začínajúcich záhradkárov. Ale vráťme sa k fúrikom. Na malom pozemku môže byť fúrik užitočný iba príležitostne, ale na väčších pozemkoch sú pomocníci tohto druhu skutočne nevyhnutní





Začnime s tým, že fúrik, ktorý bude perfektný pre vás, bude pravdepodobne iný ako fúrik, ktorý je perfektný pre vášho suseda. Najdôležitejšie je vziať do úvahy to, na čo zamýšľate fúrik používať. Identifikácia vašich konkrétnych potrieb, bez ohľadu na to, ako jednoduché alebo zložité sa môžu zdať, je veľmi užitočná, pokiaľ ide o výber presného modelu, ktorý vám bude slúžiť s náležitou spoľahlivosťou. A potom sú tu ďalšie faktory…

Materiál

Ešte stále existujú aj vintage drevené modely, ale súčasné fúriky sú väčšinou vyrobené z ocele alebo plastu.





oceľová konštrukcia - je bežná a zvládne bremená rôznej hmotnosti. Materiál môže byť hrdzavieť, preto svoj oceľový fúrik uchovávajte mimo dosahu prírodných živlov.





plastová konštrukcia - je komfortnejšia pre váš chrbát (aj peňaženku) a je najvhodnejšia na ľahké záhradkárčenie. Plast síce nehrdzavie, ale môže prasknúť pod ťarchou ťažkých bremien, alebo v dôsledku extrémneho chladu.





Existujú dokonca aj „skladacie“ plátené modely a hoci je tento dizajn praktický pre záhradkárov s obmedzeným úložným priestorom, nie sú vždy vhodné pre náročnejšie práce na záhrade.





Všeobecne platí, že čím ťažší a pevnejší je materiál vane, tým ťažšie bremená a vyššiu hmotnosť môže uniesť. To zároveň znamená, že samotný fúrik je ťažší, čo sťažuje jeho obsluhu. Vyberte si materiál, ktorý unesie všetko, čo potrebujete a pritom zostane dostatočne ľahký na to, aby ste ho mohli bez problémov ovládať.





UPOZORNENIE! Ak svoj fúrik necháte vystavený slnku, dažďu a iným environmentálnym prvkom, nakoniec sa znehodnotí, nech už je vyrobený z akéhokoľvek materiálu. Rovnako ako oceľové fúriky sú schopné hrdzavieť a vyblednúť na slnečnom svetle, tak aj silné plasty krehnú po dlhodobom vystavení slnku.

Rukoväte

Tradičné rovné rukoväte poskytujú najväčšiu manévrovateľnosť a umožňujú najľahšie nakláňanie, preklápanie a vyklápanie - vyžadujú však väčšiu silu ruky. Uzavreté rukoväte a držadlá s jednou tyčou sú ergonomicky vynikajúce a uľahčujú ťahanie. Zatiaľ čo jednu tyč môžu pohodlne používať ľudia akéhokoľvek vzrastu, tradičný dizajn s dvoma rukoväťami je pre ľudí s úzkymi ramenami ťažšie zvládnuteľný.









Kolesá I - jedno, alebo dve?

Tradičný fúrik má jedno koleso umiestnené vpredu uprostred. Táto konštrukcia umožňuje fúrik ľahko ovládať a vykladať, vyžaduje však väčšiu silu pri ovládaní. Jednokolesové fúriky sú výborné na navigáciu v stiesnených priestoroch. Dvojkolesový fúrik uľahčuje záhradkárovi ?život, pretože sa nemusí báť vyvažovania na jednom kolese pri preprave ťažkých bremien, alebo sypkých materiálov, ktoré sa môžu rozsypať, ak stratí rovnováhu. Dve kolesá vpredu poskytujú väčšiu stabilitu (užitočné pri ťažkých a nemotorne vyvážených nákladoch), majte však na pamäti, že obetujete určitý stupeň manévrovateľnosti a tieto modely na kopcoch nefungujú dobre.

Kolesá II - pneumatické, alebo nie?

Pneumatické kolesá majú dušu, ktoré nafúkate ako pneumatiky na bicykli alebo aute. Tento vzduch slúži ako tlmič nárazov, vďaka čomu ponúka fúrik plynulejšiu jazdu a jeho riadenie je jednoduchšie. Ale ako všetky pneumatiky s dušou, aj pneumatika na fúriku je citlivá na hrboľatý terén a môže prasknúť. Tiež musíte dávať pozor na tlak vzduchu v pneumatike.





Nepneumatické kolesá sú vyrobené z pevnej gumy. Nemôžu dostať defekt, ani prasknúť, ale nebudú jazdiť tak hladko. Kompromis existuje vo forme semi -pneumatického kolesa - gumového kolesa so zabudovanými vzduchovými vreckami. Táto medzivrstva ponúka určité tlmenie nárazov, ale nevyžaduje nafúknutie.

Guľkové ložiská

To je niečo, na čo mnohí nemyslia, keď hľadajú nový fúrik, ale guľkové ložiská vášho fúrika budú mať priamy vplyv na:

- životnosť pneumatík

- akú veľkú váhu fúrik unesie

- ako hladko beží









Uistite sa, že fúrik, ktorý zvažujete kúpiť, má vysoko kvalitné guľkové ložiská, inak buďte pripravení v blízkej budúcnosti ich vymeniť.





Nie je fúrik ako fúrik - čo robí fúrik naozaj dobrým?

Nie všetky fúriky sú vyrobené rovnako. V nízkej, aj vysokej cenovej stupnici nájdete vysoko kvalitné fúriky. Na trhu je ale veľa lacno vyrobených modelov, ktoré nestoja za svoju cenu, nech už je akokoľvek nízka. Vlastniť nekvalitný a lacno vyrobený fúrik je takmer také, ako ho nemať vôbec. Lacné fúriky majú kolesá, ktoré ľahko spustia, alebo prasknú a tým sa stanú už prakticky nepojazdnými. Okrem kolies sa však u nekvalitných fúrikov môže vyskytnúť aj niekoľko ďalších bežných problémov.





Plastové fúriky sa môžu pri preťažení váhou zlomiť. Lacné nápravy sa môžu tiež ľahko zlomiť, alebo ohnúť. Oceľové fúriky môžu pri dlhodobom pôsobení vody zhrdzavieť. Oceľové vane sa nerozbijú, ako plastové, ale dajú sa ľahko pretlačiť. Našťastie zárezy a škrabance na povrchu sú iba kozmetické problémy a neovplyvňujú workflow zariadenia. Kolesá vyrobené z lacných plastov sa v prvkoch opotrebúvajú, môžu byť krehké a môžu prasknúť alebo sa zlomiť.

Kde kúpiť fúrik?

Maloobchodníci aj špecializované záhradné centrá ponúkajú širokú škálu fúrikov. Aby ste sa uistili, že kupujete fúrik, ktorý je dobre skonštruovaný a jeho použitie je bezpečné, nakupujte iba u dôveryhodných predajcov online alebo v kamenných obchodoch. V ideálnom prípade by ste si pred kúpou mali prehliadnuť fúrik v obchode, ale ak to nie je možné, pred konečným rozhodnutím si o ňom vyhľadajte čo najviac informácií a recenzií.





Zdroje informácií:





https://www.epicgardening.com/best-wheelbarrows/

https://mentoolbox.com/wheelbarrow-types-their-materials-and-how-to-choose-the-best/





