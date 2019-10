Nie „ponorková choroba“, ale iný dôvod mal byť za odchodom Ronalda z Realu do Juventusu

Ako však informoval španielsky denník Marca, odchod 33-ročného rodáka z Madeiry zo Štadióna Santiaga Bernabéua spustili už udalosti po skončení predchádzajúcej sezóny 2016/2017. Práve vtedy sa začali Ronaldove problémy so španielskymi daňovými orgánmi, ktoré v konečnom dôsledku vyústili až do jeho sťahovania do Talianska.