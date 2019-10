NHL chce zvýšiť svoju popularitu v Číne, do ázijskej krajiny vyšle ambasádora Ovečkina

19.7.2019 (Webnoviny.sk) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL sa dlhodobo snaží rozširovať povedomie o najkvalitnejšej lige sveta aj na menej tradičných trhoch. Jedným z nich je Čína, kde sa vlani aj predvlani uskutočnili prípravné zápasy pred štartom sezóny.

Špeciálny výlet

Profiligové kluby navštívili mestá Šen-čen, Šanghaj a Peking. Ďalším krokom na zvýšenie popularity tohto športu v najľudnatejšej krajine bude augustová návšteva kapitána Washingtonu Capitals Alexandra Ovečkina.

"Je to pre mňa obrovská pocta byť ambasádorom našej organizácie a celej NHL na tomto špeciálnom výlete do Číny. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme svoj čas obetovali pomoci ľuďom na celom svete a ukázali im, aká skvelá hra je hokej. Neviem sa dočkať toho momentu, keď strávim čas s hokejovými fanúšikmi a stretnem deti, ktoré môžu v budúcnosti preraziť do NHL," cituje oficiálny portál súťaže 33-ročného Ovečkina.

Osemnásobný najlepší strelec NHL či trojnásobný majster sveta navštívi v Číne tamojšie hokejové talenty, absolvuje mediálne povinnosti a čakajú ho aj obchodné stretnutia zamerané na rozvoj tohto športu v krajine.

Zorganizujú zimné olympijské hry

"Alex reprezentuje to najlepšie, čo náš šport ponúka. Má v sebe kombináciu skvelého talentu, vynikajúcej osobnosti a navyše disponuje líderskými schopnosťami. Je preto perfektnou osobnosťou na reprezentovanie záujmov NHL na tom, aby sa hokej v Číne rozvíjal," povedal výkonný viceprezident NHL pre médiá a medzinárodné stratégie David Proper.

Čína sa taktiež snaží zvýšiť záujem o hokej v krajine, keďže v roku 2022 zorganizuje zimné olympijské hry. Domáci tím má istotu účasti v hokejovom turnaji napriek tomu, že čínska mužská reprezentácia nikdy nebola súčasťou najvyššej kategórie MS.

Kvalitu národného tímu by mali zvýšiť viacerí naturalizovaní legionári, ktorí pôsobia v KHL v Červenej hviezde Kchun-lun alebo mladí hokejisti, ktorí vyrastajú v čínskych kluboch účinkujúcich v ruskej nižšej súťaži VHL alebo mládežníckej MHL.

Skúsenosti s angažmánmi v Číne majú aj slovenskí hokejisti. V spomenutom Kchun-lune v minulosti nastupovali reprezentační útočníci Tomáš Marcinko a Martin Bakoš. O stabilné miesto na budúcu sezónu KHL v tomto tíme zabojuje Dávid Bondra.





