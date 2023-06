NFON AG posilňuje svoju pozíciu na európskom trhu cloudových kontaktných centier s riešením Daktela

16.11.2021 (Webnoviny.sk) -

NFON nadviazal strategickú spoluprácu so spoločnosťou Daktela, špecialistom na riešenie pre kontaktné centrá

S novým "Contact Center Hub" posilní NFON svoje aktivity na rýchlo rastúcom európskom trhu služieb kontaktných centier (CCaaS)

Tento krok podčiarkuje cieľ spoločnosti NFON stať sa popredným poskytovateľom podnikovej komunikácie zameranej na hlasové služby v Európe

Cieľom je rozšíriť produktové portfólio NFON v oblasti CCaaS a výrazne rozšíriť tento segment biznisu. Základom pre tento rozvoj bude nový produkt viackanálového kontaktného centra "Contact Center Hub".

Tento produkt bude prvýkrát predstavený na Call & Contact Center Expo v Londýne, ktoré prebehne od 16. do 17. novembra 2021. S "Contact Center Hub" bude NFON AG na svojich kľúčových trhoch ponúkať produkt, ktorý ponúka pokročilé funkcie kontaktného centra pre veľké korporátne spoločnosti a je zároveň jednoducho škálovateľný pre menšie a stredné firmy. NFON plánuje ponúkať Daktela riešenie od Q2 2022.

"Na európske firmy je vyvíjaný obrovský tlak na ďalší rozvoj digitalizácie, aby zostali maximálne konkurencieschopné, najmä pokiaľ ide o obchodnú komunikáciu. Komunikačné rozhranie so zákazníkom je pritom kľúčovým faktorom úspechu. Zatiaľ čo väčšie spoločnosti sú niekedy už o krok vpredu, pre mnoho stredne veľkých spoločností tento dôležitý proces ešte len začína. Prostredníctvom spolupráce so spoločnosťou Daktela ponúkame európskym spoločnostiam technologicky unikátne riešenie. V spoločnosti Daktela máme silného partnera, ktorý pre naše riešenie predstavuje pečať kvality "Made in Europe,” hovorí Dr. Klaus von Rottkay, generálny riaditeľ spoločnosti NFON AG.

Mnoho štúdií ukazuje, že digitalizácia obsluhy zákazníckej starostlivosti je pre spoločnosti všetkých veľkostí stále dôležitejšia. Rastie potreba profesionálnych a pritom ľahko použiteľných riešení kontaktných centier. Medzi kľúčové kritériá, ktoré "Contact Center Hub" spĺňa do bodky, patrí možnosť kontaktu všetkými komunikačnými kanálmi (omnichannel komunikácia), integračné možnosti, spoľahlivosť a podpora.

"Na trh cloudových kontaktných centier sme sa zamerali už pred rokmi. Tento trh má náročné požiadavky, primárne na dostupnosť, podporu a mieru adaptability. S naším produktom sme sa rýchlo stali popredným poskytovateľom v rámci SR a ČR. Teraz vstupujeme do ďalšej fázy našej expanzie v Európe so spoločnosťou NFON," dopĺňa Richard Baar, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Daktela.

Trh CCaaS v Európe predstavoval v roku 2020 približne 27 % z celkového trhu kontaktných centier vo výške 778 miliónov USD. Do roku 2027 sa očakáva priemerné tempo rastu 17 % ročne. To zodpovedá zhruba 2,3 miliardám USD. Spoločnosti s 50 až 1 000 zamestnancami – strategický cieľ spoločnosti NFON – predstavujú 80 % celkového trhu CCaaS v Európe.

Jan Forster, CMO spoločnosti NFON AG: "Hoci sa trh UCaaS stále dynamicky rozvíja, v dohľadnej dobe dôjde aj k jeho transformácii. Obchodná komunikácia už neznamená iba konvenčnú komunikáciu vo forme telefónnych hovorov, videí a schôdzok, ale skôr sa bude ďalej rozvíjať v ďalších komunikačných kanáloch, integráciách a automatizácii. Strategické partnerstvo medzi Daktela a NFON nám teraz dáva príležitosť využiť súčasný obrovský trhový potenciál v Európe. Pre ďalší rozvoj firiem bude kľúčová integrácia jednotlivých procesov a spoľahlivý kontakt so zákazníkmi. Oba aspekty premietneme do novej štruktúry nášho portfólia."

O spoločnosti NFON AG

NFON AG, so sídlom v Mníchove, je európskym poskytovateľom podnikovej hlasovej komunikácie z cloudu. Jeho zákaznícku základňu tvorí viac ako 40 000 spoločností v 15 európskych krajinách. S Cloudya ponúka NFON ľahko použiteľné, nezávislé a spoľahlivé riešenie pre pokročilú cloudovú obchodnú komunikáciu. Portfólio cloudovej komunikácie dopĺňajú ďalšie prémiové a sektorovo špecifické riešenia. S intuitívnymi komunikačnými riešeniami umožňuje európskym spoločnostiam byť každý deň o niečo lepší. NFON tak predstavuje novú slobodu v obchodnej komunikácii. https://corporate.nfon.com/en/

O spoločnosti Daktela s.r.o.

Daktela je globálnym poskytovateľom softvéru kontaktných centier so sídlom v Prahe. Pôsobí v celej Európe, na Strednom východe a v Ázii a Tichomorí. S viac ako 900 firemnými klientmi je už viac ako 16 rokov jedným z popredných poskytovateľov tejto zákazníckej komunikačnej technológie. Základom riešenia je cloudová služba umožňujúca svojim klientom spravovať všetku zákaznícku komunikáciu na jednom mieste bez ohľadu na použitý kanál. Súčasne je to otvorený systém s rozsiahlym API rozhraním, ktoré ponúka širokú škálu možností integrácie a automatizácie. www.daktela.com

