Nezvestnosť osôb je potrebné hlásiť hneď, nie po 24 hodinách, upozorňuje polícia

18.7.2020 (Webnoviny.sk) - Nezvestnosť osôb môžu občania nahlasovať polícii okamžite, nemusia čakať 24 hodín, ako je to zaužívané v niektorých filmoch.

Polícia vo svojom profile na sociálnej sieti dementovala mýty viažuce sa k hľadaniu nezvestných. Patria medzi ne aj informácie o údajných čiernych dodávkach, ktoré sa „majú pokúšať unášať deti“.

Štandardný trestný čin únosu osoby do 18 rokov zo strany cudzej osoby sa na území Slovenska nevyskytuje.

Polícia zároveň vyzýva ľudí, aby v prípade akékoľvek podozrenia ihneď kontaktovali číslo 158 a nezverejňovali o celej situácii statusy na sociálnych sieťach.

„Vedú k vzniku a šíreniu hoaxov. Ak by došlo k ohrozeniu bezpečnosti akejkoľvek skupiny osôb, Policajný zbor túto skutočnosť nebude tajiť a verejnosť upozorní prostredníctvom svojich sociálnych sietí a médií,“ dodáva polícia.

Nezvestnosť osôb majú občania právo nahlasovať okamžite. Dôležité je poskytnúť čo najviac informácií - o poslednom mieste pobytu nezvestnej osoby, jej záujmoch, okruhu priateľov a známych, problémoch, oblečení a podobne.

Najdlhšie hľadanou osobou, ktorá v čase nezvestnosti nebola plnoletá, je Marek Ščuka z Arnutoviec (okres Spišská Nová Ves). Polícia po ňom pátra od septembra 2010. Z domu odišiel 12. septembra 2010 spoločne s kamarátmi do obce Smižany, odkiaľ sa nevrátil.

V historickom prehľade pátrania policajného zboru existujú prípady, keď sa mladistvá alebo maloletá osoba nikdy nenašla.

„Spravidla po 20 rokoch je pátranie formálne ukončené a súd ju môže vyhlásiť za mŕtvu, čo však na druhej strane neznamená, že polícia nepracuje s poznatkami, ktoré by viedli k jej vypátraniu aj po viac ako dvoch desaťročiach,“ doplnila polícia.

Databáza nezvestných mladistvých a maloletých osôb je dostupná na webe ministerstve vnútra.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz