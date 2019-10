Nezávislí poslanci vo Zvolene chystajú protest, za stav dopravy môže aj odďaľovanie výstavby R2

BANSKÁ BYSTRICA 17. apríla (WebNoviny.sk) – Upozorniť na alarmujúci stav dopravy vo Zvolene má protest, ktorý organizujú nezávislí mestskí poslanci vo štvrtok 18. apríla od 16:00 do 17:00. Dôvodom je aj odďaľovanie výstavby rýchlostnej cesty R2 okolo mesta a nevyriešená celodenná prevádzka semaforov na Lučeneckej ceste.

Ako agentúru SITA informoval poslanec a predseda Klubu nezávislých poslancov Peter Košík, symbolický protest sa uskutoční na štyroch priechodoch pre chodcov, kde budú poslanci v reflexných vestách sprevádzať chodcov.

Nejde o potrestanie nevinných vodičov

Poslanci chcú upozorniť na neúnosnú situáciu v doprave, ktorá prechádza mestom. „Spolu s ďalšími nezávislými poslancami sme sa rozhodli upozorniť na tento alarmujúci stav. Veríme, že sa k nám pridá mnoho ďalších ľudí v reflexných vestách s transparentmi, ktorí zdieľajú rovnaký postoj. Nejde nám o úplné zablokovanie priechodov pre chodcov, a tým potrestanie nevinných vodičov cestujúcich cez Zvolen na sviatky domov či k rodinám, no ak nebudú kompetentní brať alarmujúcu dopravnú situáciu vo Zvolene vážne, v budúcnosti nevylučujeme ani trvalú blokáciu priechodov pre chodcov, či demonštratívnu jazdu autami v poobedňajších hodinách po preplnených cestách Zvolena,“ uviedol Košík.

Poslanci často dostávajú petície a podnety od obyvateľov, naposledy na základe meraní z ulice M. R. Štefánika, kde nedávne merania hlučnosti prekročili maximálne limity. Sťažujú sa aj obyvatelia Bernolákovej, Lučeneckej cesty alebo V. P. Tótha, či Bystrického radu. Mestské komunikácie nielen v okrajových častiach, ale aj priamo v centre mesta, najviac zaťažuje tranzitná doprava.

Zmena trasy R2

Najdôležitejším riešením, ktoré môže pomôcť doprave vo Zvolene, je práve severná R2, ktorá sa mala začať stavať pred letom v roku 2020. Podľa posledných informácií, ktoré odzneli na pracovnom stretnutí k R2 z 20. marca na MsÚ Sliač, dôjde nielen k zmene dátumu výstavby, ale aj k zmene trasovania.

Rýchlostná cesta R2 by sa začínala na rýchlostnej ceste R1 pod križovatkou Kováčová. Za križovatkou Kováčová by trasa smerovala východne. V lokalite arboréta Borová hora by sa trasa napájala na pôvodnú trasu hnedého severného variantu.

Táto úprava trasy by riešila jeden z dôvodov nesúhlasného stanoviska mesta Sliač k trasovaniu rýchlostnej cesty R2. Trasa by bola vedená v blízkosti katastrálnych hraníc mesta Sliač a mesta Zvolen, čím by sa uvoľnil priestor pre rozvoj mesta Sliač južným smerom.

„Úpravu trasy však podmieňuje nový hydrogeologický prieskum a aj proces EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie),“ dodáva Košík s tým, že celý proces prípravy sa tak odhadom predĺži minimálne o jeden rok.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !