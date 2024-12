Nezamestnaný mal od štátu dostávať o stovky eur viac ako dôchodca, hoax mal tisíce zdieľaní

Polícia na sociálnej sieti vyvracia hoax, ktorý má na facebooku vyše 2500 zdieľaní. Tvrdenie, že 20-ročný nezamestnaný dostáva pravidelne od štátu viac peňazí než penzista, označila polícia za dezinformáciu.

O stanovisko požiadala aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Ústredie vysvetľuje, že klient spomínaný v hoaxe dostal v máji viac, keďže mu vyplatili doplatok rodičovského príspevku a detských prídavkov, pretože v marci sa mu narodilo druhé dieťa.

„V júni už išlo o štandardný mesačný príspevok vo výške 270 eur a dvakrát po 49,9 eura za dve deti. Rodina nepoberá pomoc v hmotnej núdzi,“ uviedol úrad. Zároveň pripomenul, že každá jedna rodina na Slovensku v rovnakej situácii má nárok na rovnakú sumu.





Podľa polície zdieľaná správa je ukážkou štandardnej manipulácie zo strany šíriteľov takýchto hoaxov. „Je taktiež možné, že autor pôvodného statusu a fotografie nepozná danú problematiku do detailov,“ uzatvára.





DEZINFORMÁCIA: 20 ROČNÝ NEZAMESTNANÝ DOSTÁVA PRAVIDELNE VIAC OD ŠTÁTU AKO DÔCHODCA





Požiadali sme o stanovisko Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny k predmetnému statusu, ktorý má viac ako 2 500 zdieľaní na facebooku.





"Klient dostal od úradu v máji doplatok rodičovského príspevku a prídavkov na dieťa, keďže v marci sa mu narodilo druhé dieťa. V júni už išlo o štandardný mesačný príspevok vo výške 270 € (rodičovské) a 49,9 € za dve deti. Rodina nepoberá pomoc v hmotnej núdzi.





Treba poznamenať, že štátne dávky sú vyplácané na občianskom princípe, to znamená, že každá jedna rodina na Slovensku v rovnakej situácii (2 deti, z toho jedno do troch rokov) má nárok na rovnakú sumu ako táto rodina. Dokonca, ak matka poberala pred rodičovským príspevkom materské, rodina má nárok na rodičovský príspevok na dieťa do troch rokov vo výške 370 € mesačne a prídavky na deti 49,90 €."





Dodatok z našej strany: Ide o štandardnú manipuláciu zo strany šíriteľov podobných správ, ktorých cieľom je vyvolávanie hnevu a negatívnych komentárov. Je taktiež možné, že autor pôvodného statusu a fotografie nepozná danú problematiku do detailov a na základe jednej informácie si ďalšie okolnosti domyslel a svojou nevedomosťou tak prispel k vytvoreniu dezinformácie.





