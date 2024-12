Nezamestnanosť sa zvýšila vo všetkých okresoch Slovenska, najviac v Rimavskej Sobote

23.6.2020 (Webnoviny.sk) - Okres Rimavská Sobota si v máji zachoval nelichotivé prvé miesto vo výške nezamestnanosti. V tomto okrese totiž bola v minulom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti spomedzi všetkých okresov na Slovensku, keď opäť prekročila 20 percent. V máji pritom miera nezamestnanosti v okrese stúpla oproti aprílu o dva percentuálne body na 20,66 percenta.

Ľudí bez práce pribudlo vo všetkých okresoch

Druhú najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti mal minulý mesiac okres Kežmarok, a to 19,04 percenta. Medzimesačne išlo o nárast o 0,72 percentuálneho bodu. O vyše jeden percentuálny bod na 17,37 percenta vzrástla v máji miera nezamestnanosti v okrese Revúca. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Miera evidovanej nezamestnanosti sa v máji zvýšila vo všetkých okresoch na Slovensku. Jej najvýraznejší nárast o spomínané dva percentuálne body zaznamenal práve okres Rimavská Sobota, najmenej nezamestnanosť stúpla v okresoch Senec a Levoča. V okrese Senec išlo o nárast o 0,23 percentuálneho bodu na 5,39 percenta a v okrese Levoča takisto o 0,23 percentuálneho bodu, avšak na 10,30 percenta.

O viac ako jeden percentuálny bod miera nezamestnanosti v máji vzrástla v piatich okresoch Slovenska. Okrem Rimavskej Soboty a Revúcej išlo o okresy Rožňava, Michalovce a Námestovo.





Najnižšiu nezamestnanosť má okres Bratislava V.

Najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku bola na konci minulého mesiaca v okrese Bratislava V. Z celkového počtu ekonomicky aktívnych osôb bolo v tomto okrese 3,19 percenta disponibilných nezamestnaných, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce.





Nasledovali okresy Bratislava I, Hlohovec, Trenčín a Bratislava IV. V okrese Bratislava I miera evidovanej nezamestnanosti minulý mesiac dosiahla 3,45 percenta, v okrese Hlohovec 3,79 percenta, v okrese Trenčín 3,89 percenta a v okrese Bratislava IV 4,13 percenta.





Medziročne bola miera nezamestnanosti v minulom mesiaci vyššia o 2,32 percentuálneho bodu. Úrady práce evidovali na konci piateho mesiaca tohto roka 198 256 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s aprílom ide o nárast o 17 500 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, v máji stúpol o 64 132 osôb.





Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.