Nezamestnanosť na Slovensku sa drží pod piatimi percentami, Richter poukázal aj na útlm v hutníctve

20.9.2019 (Webnoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu augusta tohto roka zostala na úrovni 4,97 %. Na tejto hodnote pritom bola v júni aj júli tohto roka. Medziročne bola miera nezamestnanosti v minulom mesiaci nižšia o 0,45 percentuálneho bodu.

Dynamika zamestnávania oslabila

Na piatkovej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič. Úrady práce evidovali na konci augusta 137 006 disponibilných uchádzačov o zamestnanie.

V porovnaní s júlom ide o nárast o 33 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 11 929 osôb.

"Nie je jednoduché komentovať tento vývoj," povedal na tlačovej besede minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. V predchádzajúcich mesiacoch sa podľa neho dynamika zamestnávania oslabila.

Nástroje aktívnej politiky práce

Poukázal na útlm v hutníctve, v ktorom chce rezort podľa Richtera ponúkať nástroje aktívnej politiky trhu práce. Malo by ísť o príspevok na podporu udržania pracovného miesta, či vzdelávacie programy. "Aj za minulý mesiac evidujeme skoro 1 100 nových pracovných miest, dostali sme sa na číslo 95 tisíc, čo tu historicky nikdy nebolo," povedal minister.





Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,04 %. Medzimesačne to znamenalo pokles o 0,03 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 0,50 percentuálneho bodu.





Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci augusta tohto roka 166 241 osôb. Medzimesačne to bol pokles o 1 116 osôb, v porovnaní s augustom vlaňajška je to menej o 13 002 ľudí.

Nemecký nástroj „kurzarbeit“

Upozornil na nemecký nástroj „kurzarbeit“, ktorý predstavuje dohodu zamestnávateľov, zamestnancov a štátu. Zamestnancom sa skráti pracovný čas a ušlý príjem im doplatí štát. Zamestnávateľ sa pritom zaviaže k tomu, že zamestnancov neprepustí. Na Slovensku ide podľa Richtera o obdobný nástroj, ktorým je príspevok na podporu udržania pracovných miest. O nástroji „kurzarbeit“ minister komunikuje s nemeckým ministrom práce.





„Máme záujem čo najviac skúseností s uplatňovaním získať a nevylučujeme, že ho zakotvíme aj do našej legislatívy, že by sa neriešila 50-percentná, ale až 60-percentná náhrada nákladov pre zamestnávateľa a možno by sme nehovorili o 60 dňoch, ale o dlhšom časovom období, kedy by sme ponúkli tieto riešenia,“ povedal.





Rezort práce tak ide podľa Richtera zaktivizovať nástroje aktívnej politiky trhu práce. „Tak, by sme boli pripravení aj na možné riešenia sanovania nejakých výkyvov, ktoré v ekonomike sú,“ tvrdí. Tieto nástroje však podľa neho musia byť rozpočtovo kryté.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

