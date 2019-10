Nezamestnanosť na Slovensku mierne vzrástla, ale podľa Richtera to nie je nič prekvapujúce

19.7.2019 (Webnoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu júna tohto roka oproti máju vzrástla o 0,09 percentuálneho bodu na 4,97 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti v šiestom mesiaci tohto roka nižšia o 0,46 percentuálneho bodu. Na piatkovej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič.

Spôsobili to absolventi vysokých škôl

Úrady práce evidovali na konci júna 136 626 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s májom ide o nárast o 2 502 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 13 101 osôb.

"Nič prekvapujúce," povedal na tlačovej besede minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. Júnové štatistiky totiž podľa neho každoročne ovplyvňujú absolventi vysokých škôl, ktorí prichádzajú do evidencie úradov práce.

"Je to dočasné. Mnohí z nich si nájdu uplatnenie na trhu práce," povedal minister. Medzi absolventmi vysokých škôl je pritom asi tisíc osôb, ktoré ukončili len bakalárske štúdium a možno budú od septembra opätovne pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Z evidencie úradov ubudli stovky ľudí

Trend poklesu počtu nezamestnaných v ostatných kategóriách nezamestnaných, s výnimkou absolventov škôl, sa podľa Richtera zachoval aj v minulom mesiaci.

"Vývoj počtu dlhodobo evidovaných nezamestnaných bol vysoko pozitívny," povedal. Z evidencie úradov práce v júni podľa neho ubudlo 1,1 tisíca dlhodobo nezamestnaných, teda nezamestnaných, ktorí sú bez práce viac ako jeden rok.





"Skoro 15 tisíc je pokles v medziročnom porovnaní," upozornil. Pokles počtu nezamestnaných úrady práce podľa Richtera vykazujú aj pri tzv. extrémne dlhodobo nezamestnaných, ktorí nemali prácu viac ako štyri roky.

Pozitívne vyhliadky

"V minulom mesiaci ich ubudlo 853," povedal. Kým pred štyrmi, piatimi rokmi bolo dlhodobo nezamestnaných ľudí na Slovensku 215 tisíc, v súčasnosti je ich 60 tisíc.





Šéf rezortu práce a sociálnych vecí sa na ďalší vývoj miery nezamestnanosti pozerá pozitívne. "Predpokladám, že trend k posunu niekde k 4,5 percenta evidovanej nezamestnanosti tu stále môže byť," povedal. Vzhľadom na súčasný vývoj by však bol rád, keby sa miera nezamestnanosti na Slovensku v tomto roku nedostala naspäť nad 5 %.

Ako pre agentúru SITA uviedla analytička Slovenskej sporiteľne Mária Valachyová, v júni tradične pribúdajú na trh práce absolventi vysokých škôl, ktorí mierne zvyšujú štatistiky nezamestnanosti.

Firmy stále hľadajú nových ľudí

"Po očistení o sezónny vývoj sa miera nezamestnanosti nezmenila a zostala stále nízka, na úrovni 5 %," uviedla. Predpokladá, že dobrý ekonomický vývoj na Slovensku ešte pretrvá aj v druhom polroku tohto roka a miera nezamestnanosti zostane na terajšej úrovni okolo 5 %.





Podľa analytika Tatra banky Juraja Valachyho bol júnový výsledok miery nezamestnanosti v súlade s očakávaniami. "V letných mesiacoch prichádzajú na trh absolventi škôl a tak sa miera nezamestnanosti na pár mesiacov zvýši," upozornil. Napriek tomu, že ekonomika rastie o niečo pomalšie ako v roku 2018, firmy podľa neho stále naberajú a hľadajú nových ľudí.

"Aktuálne ku koncu júna bolo nahlásených rekordne veľa voľných pracovných miest – vyše 93 tisíc. Od konca roku 2018 sa tak počet nahlásených voľných miest zvýšil o vyše 19 tisíc," povedal.

Pod piatimi percentami

Očakáva, že výkon slovenského priemyslu a aj ekonomiky nebude počas tohto roka klesať, a preto predpokladá ďalší, hoci len mierny pokles miery nezamestnanosti. "V ďalších mesiacoch by sa mala držať blízko pod piatimi percentami," dodal.





Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,04 %. Medzimesačne to znamenalo nárast o 0,04 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 0,54 percentuálneho bodu.





Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci júna tohto roka 166 012 osôb. Medzimesačne to bol nárast o 1 055 osôb, v porovnaní s júnom vlaňajška je to menej o 15 435 ľudí.

