Neymar si pre roztrhnuté väzy v členku nezahrá na Copa América

RIO DE JANEIRO 6. júna (WebNoviny.sk) - Brazílsky futbalista Neymar pre zranenie definitívne príde o "domáci" juhoamerický šampionát Copa América (14. júna - 7. júla). Dvadsaťsedemročný hráč parížskeho klubu St. Germain má roztrhnuté väzy v pravom členku.

Neymar pre túto zdravotnú indispozíciu odstúpil z hry v 21. min stredajšieho prípravného duelu proti Kataru (2:0) a Brazílska futbalová konfederácia (CBF) medzičasom uviedla, že "Selecao" sa na podujatí bude musieť zaobísť bez svojej najjagavejšej hviezdy. Vyšetrenia preukázali, že Neymar sa nestihne včas zotaviť do začiatku šampionátu.

Pauzoval aj od januára do konca apríla

Ešte minulý týždeň mal Neymar problémy s ľavým kolenom. Tie však prekonal a mohol sa ďalej pripravovať so spoluhráčmi z národného mužstva. Definitívnu stopku mu však vystavil až spomenutý duel s Katarom, v ktorom opúšťal trávnik s bolestivou grimasou v sprievode členov realizačného tímu.

Neymar si predtým koncom januára v zápase šestnásťfinále Francúzskeho pohára proti Štrasburgu (2:0) privodil zranenie piatej priehlavkovej kosti na pravej nohe.

Do akcie sa vrátil až 27. apríla. Rovnaké problémy ho trápili aj vlani, keď takmer prišiel o svetový šampionát v Rusku. Neymarovi len nedávno odobrali kapitánsku pásku v brazílskej reprezentácii. "Pravou rukou" trénera Titeho na ihrisku bude skúsený obranca Dani Alves.

Obvinenie neznámej ženy zo znásilnenia

Neymar v ostatných dňoch čelil obvineniu neznámej ženy zo znásilnenia, ku ktorému malo dôjsť v priebehu mája v Paríži. Neymar obvinenie poprel a považoval to za pokus o vydieranie jeho osoby.

Svoju obhajobu postavil aj na tom, že publikoval správy, ktoré si s dotyčnou vymenil. K incidentu malo dôjsť v jednom z parížskych hotelov 15. mája po ôsmej hodine večer. Žena, s ktorou sa Neymar stretol, sa v piatok 31. mája prihlásila na polícii v Sao Paule, aby vypovedala. Olympijský šampión z Ria 2016 uviedol, že padol do pasce a v budúcnosti sa z nepríjemného incidentu poučí.

"Bol to vzťah medzi mužom a ženou medzi štyrmi stenami. Na druhý deň sa nič nestalo. Dúfam, že si vyšetrovatelia prečítali správy, ktoré som si s tou ženou vymenil, a pochopili, čo sa stalo," uviedol Neymar, ktorý si s neznámou ženou písal od 11. marca.

Poslednú správu si dvojica vymenila 16. mája - bez náznaku spáchania nejakého zločinu. "Je to ťažká chvíľa. Ak rýchlo nepreukážeme pravdu, bude to ako snehová guľa, ktorá sa začne nabaľovať. Ak treba poskytnúť všetky Neymarove správy s tou ženou, urobíme to," poznamenal futbalistov otec. Za Neymara sa postavil aj tréner Tite a Brazílska futbalová konfederácia.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !