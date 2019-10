Neymar by mohol nastúpiť za PSG v zápase proti AS Monako a pomôcť klubu spečatiť titul

PARÍŽ 20. apríla (WebNoviny.sk) - Futbalisti parížskeho St. Germain nevyužili minulý týždeň šancu na zaistenie si majstrovskej koruny. Druhú šancu na spečatenie obhajoby francúzskeho ligového titulu budú mať počas tohto víkendu.

Zverenci trénera Thomasa Tuchela si definitívu v boji o prvenstvo v Ligue 1 môžu zaistiť v nedeľňajšom stretnutí proti AS Monako. Pomôcť k tomu by im mohol aj Neymar. Brazílska hviezda by sa objavila v zostave PSG prvýkrát od januárového zranenia.

Neymar začal s tréningom začiatkom apríla. "S rozhodnutím musíme ešte počkať, máme pred sebou dva tréningy. Dúfam však, že v nedeľu bude k dispozícii. Neymarove testy dopadli dobre. Nevie sa dočkať návratu. S loptou pracuje naplno, nemá obavy a cíti sa dobre," poznamenal Tuchel.

