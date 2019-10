Newyorčan prišiel o život na eskalátore, zachytilo sa mu tričko a uškrtilo ho

NEW YORK 16. októbra (WebNoviny.sk) - Štyridsaťosemročný Newyorčan prišiel o život na pohyblivých schodoch v newyorskom metre. Ako v utorok informovala newyorská polícia, Carlos Alvarez v nedeľu ráno spadol na pohyblivých schodoch na stanici metra v Bronxe, zachytilo sa mu do nich tričko a to ho uškrtilo.

Ľudia ho našli ležať bez známok života na konci eskalátora. Záchranári mu odrezali tričko a previezli ho do nemocnice, tam však už lekári iba skonštatovali jeho smrť. Podľa polície muž predtým pil alkohol.

