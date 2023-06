Newcastle United získal medzi hráčov Isaka, ide o najdrahší prestup v histórii klubu

28.8.2022 (Webnoviny.sk) - Anglický futbalový klub Newcastle United skompletizoval prestup švédskeho útočníka Alexandra Isaka zo španielskeho Realu Sociedad San Sebastián. Odstupné 70 miliónov eur, ktoré funkcionári "The Magpies“ pošlú na konto baskického klubu, predstavuje najdrahší prestup v histórii Newcastlu United.

Výnimočný talent

Predtým dve sezóny patril nemeckej Borussii Dortmund, z ktorej tiež hosťoval v holandskom Tilburgu. V Newcastli by mal Isak bojovať o miesto v zostave s Callumom Wilsonom a Chrisom Woodom.

"Je to výnimočný talent, ktorý môže byť veľkým prínosom pre mužstvo. Technicky je veľmi dobrý, so zmesou atribútov, ktoré nás budú dopĺňať. Je tiež vo výbornom veku na to, aby mohol v tomto klube rásť,“ povedal na adresu novej posily tréner Newcastlu Eddie Howe. "Som rád, že sa to podarilo. Myslím si, že Newcastle hrá veľmi atraktívny futbal a ja chcem byť toho súčasťou,“ nadviazal hráč.

Odohral viac ako 100 zápasov

Alexander Isak doteraz za Real Sociedad odohral 132 zápasov a strelil v nich 44 gólov, skóroval aj počas ostatného víkendu doma proti FC Barcelona pri ligovej prehre 1:4. Za reprezentáciu Švédska doteraz absolvoval 37 stretnutí a zaznamenal v nich 9 presných zásahov.

V lete 2022 Newcastle angažoval Matta Targetta, Svena Botmana a Nicka Popa. Súčasťou kádra United je aj slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka.

