New Horizons smeruje k tajomnému objektu Ultima Thule, ľudstvo sa doteraz ďalej nedostalo

Teleso Ultima Thule, okolo ktorého New Horizons preletí 1. januára 2019, sa nachádza 6,5 miliardy kilometrov od Zeme a podľa niektorých vedcov by to mohli byť dokonca až dve telesá, ktoré na seba narazili v dôsledku príťažlivosti a rotujú okolo seba. V každom prípade pôjde o najvzdialenejší objekt, ku ktorému sa ľudstvo doteraz dostalo.