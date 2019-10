Nevyzerá to ružovo, vraví zranená Mokošová v súvislosti s účasťou na MS v Dauhe

BRATISLAVA 7. októbra (WebNoviny.sk) - Zdravotný stav slovenskej reprezentantky v športovej gymnastike Barbory Mokošovej, ktorá si na sústredení v maďarskom Györi zranila pravý členok, sa nezlepšuje. Účasť 21-ročnej olympioničky z Ria de Janeiro 2016 na blížiacich sa majstrovstvách sveta v katarskej Dauhe (25. októbra - 3. novembra) je vážne ohrozená.

Vždy je nejaká šanca

"Nevyzerá to extra dobre v súvislosti s majstrovstvami sveta v Katare. Pán doktor Fano mi pred tromi dňami povedal, že si mám minimálne dva - tri týždne dopriať úplný pokoj, mám chodiť s barlami, aby som zranenú nohu zbytočne nezaťažovala. Tak z tohto pohľadu to fakt nevyzerá dobre,“ reagovala Barbora Mokošová na otázku agentúry SITA.

"O niekoľko dní (12. októbra, pozn.) idem na ďalšie vyšetrenie, po ňom budeme opäť o niečo múdrejší. Pozrieme sa znovu na to moje zranenie,“ pripomenula aktuálna maródka svoj najbližší nesúťažný program.

"Šanca je vždy nejaká, aj keď veľmi malá. Ružovo to naozaj nevyzerá. Stále je to veľmi otvorené,“ konštatovala súčasná slovenská gymnastická jednotka a čerstvá víťazka Svetového pohára v disciplíne bradlá v rámci podujatí s názvom "Challenge Cup 2018".

Prioritou je kvalifikácia na olympijské hry

Členka Slávie UK Bratislava ďalej uviedla, že o štart v Dauhe sa nebude usilovať za každú cenu. Aby si súčasnú vynútenú súťažnú prestávku svojou netrpezlivosťou ešte viac neskomplikovala.

"To by som veľmi nerada. Nechcem, aby sa moje zranenie nebodaj zhoršilo. Budúci rok je pre nás prioritný, bude kvalifikácia na olympijské hry. Chceme sa na to veľmi dobre pripraviť. Prioritou číslom jeden týchto dní je dať sa zdravotne do poriadku a dobre sa prichystať na najbližšie kvalifikačné boje o postup na OH 2020 v Tokiu, ktoré sa začínajú prakticky o dva mesiace Svetovým pohárom v Cottbuse. Tam by som sa už chcela predstaviť, aby som sa do bojov o olympiádu mohla zapojiť od samého začiatku," objasnila svoje plány zverenka trénera Martina Zvala.

Do spoločnosti s barlami

Napriek tomu, že Barbora Mokošová, ktorá má za sebou mimoriadne úspešnú sezónu, musí teraz do spoločnosti chodiť s barlami, na sobotňajšie slávnostné stretnutie "Spolu s gymnastikou" sa tešila. Aj keď ho trochu vnímala ako lákavú ponuku s možnými prekvapeniami. Ako otvorene priznala, nevedela, čo od podujatia tohto druhu má očakávať.

"Predovšetkým som veľmi šťastná, že môžem byť súčasťou tohto projektu, tohto krásneho a úspešného príbehu. Potešilo ma, že pri bilancii doterajších úspechov českej a slovenskej gymnastiky zaznelo aj moje meno,“ konštatovala Barbora Mokošová.

K slávnostnému večeru v bratislavskom hoteli Gate One slovenská gymnastická jednotka rada ponúkla samé pozitívne pocity. "Veľmi milo ma prekvapil. Som rada, že mi počas neho priblížili obdobie, keď som ešte nežila, lebo som si to dosť dobre nevedela predstaviť. Tak isto ma veľmi potešilo, že som sa mohla zoznámiť s veľkými osobnosťami nášho športu. A nie iba zo Slovenska, ale aj z Česka. Veľmi si vážim šancu, že som sa mohla stretnúť a zoznámiť sa s niekdajšími úspešnými gymnastkami. Som rada, že som sa s nimi mohla aj porozprávať. Najviac som sa tešila na veľké osobnosti z celej slovenskej a českej federácie. Normálne som bola na ne zvedavá. Veď som predsa ich pokračovateľkou,“ zdôraznila Barbora Mokošová





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !