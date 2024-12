Netreba robiť paniku a výroba potravín funguje, tvrdia poľnohospodári a svojpomocne si šijú rúška

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) konštatuje, že to najdôležitejšie, čo momentálne občania potrebujú od štátu, je zabezpečenie zdravia a potravín.

„Slovenskí poľnohospodári a potravinári vítajú každé jedno opatrenie vlády na zabránenie šírenia koronavírusu. Netreba robiť paniku, výroba potravín funguje naďalej, žiadna sa nezatvára. Apelujeme na vládu, aby sme boli medzi prvými, komu budú prideľovať ochranné rúška a dezinfekčný materiál,“ uviedol v utorok predseda SPPK Emil Macho.

Jarné práce u slovenských poľnohospodárov momentálne prebiehajú podľa SPPK v bežnom režime. „Jarné práce fungujú v poriadku, seje a sadí sa bez problémov. Problém však máme pri živočíšnej výrobe, kde ide o pracovníkov. Svojpomocne si zriaďujeme ubytovacie kapacity na družstvách.Tie budú slúžiť pre tých, ktorí by mali ostať v karanténe, ale aby boli prítomní, keďže kravy je potrebné stále dojiť,“ pokračoval Macho.

Problém môže byť s chémiou

Poľnohospodári si aktuálne aj svojpomocne šijú rúška a materiálne vstupy do rastlinnej výroby im zatiaľ nemeškajú. „Ak by sa obmedzila doprava v rámci EÚ, mohol by nastať problém najmä s chémiou. Žiadame vládu o udelenie výnimky, aby kamióny s potravinami zo zahraničia mohli vstupovať na SR. Sme pripravení zúčastniť sa zasadnutia krízového štábu vlády a ponúkať riešenia. Potravinárstvo potrebuje mať presný scenár, čo v prípade, ak sa v nejakej veľkej potravinárskej prevádzke potvrdí nákaza, pretože prevádzka musí fungovať ďalej,“ dodal predseda SPPK.





Zdravie musí byť momentálne prvoradé aj podľa Predsedníctva Rady Odborového zväzu KOVO (OZ KOVO). „Celý svet momentálne čelí bezprecedentnej situácii, ktorej skoré zvládnutie môže minimalizovať zdravotné, sociálne a ekonomické následky v budúcnosti. Aj preto je prioritou vlád všetkých štátov prijať také opatrenia, ktoré zabránia masívnemu rozšíreniu nákazy medzi obyvateľstvom. Prísne opatrenia, prijaté krízovým štábom a vládou SR, majú chrániť to najcennejšie, čo máme – zdravie a život občanov SR. Preto je rešpektovanie stanovených príkazov a nariadení prejavom osobnej zodpovednosti každého jednotlivca, a to nielen k sebe, ale aj k svojmu okoliu,“ ozrejmil zväz.

Spoločenské a ekonomické dôsledky





Podľa OZ KOVO je nesporné, že súčasná situácia bude mať ďalekosiahle spoločenské i ekonomické dôsledky, ktorých prekonanie si bude vyžadovať súčinnosť vlád, zamestnávateľov, ale aj zástupcov zamestnancov.





„Práve zamestnanci sú tou skupinou, ktorá napriek krízovej situácii musí v mnohých prípadoch aj naďalej vykonávať svoju prácu, či poskytovať služby. V prvej línii sú to predovšetkým všetci zdravotnícki pracovníci, lekári, zdravotné sestry a ďalší personál, ktorí s nasadením vlastného zdravia a bezpečnosti svojich blízkych ošetrujú a liečia chorých,“ pokračoval zväz.

Odborový zväz KOVO, ktorý zastupuje zamestnancov najmä vo výrobných odvetviach priemyslu, ale aj v autobusovej doprave, v bytovom hospodárstve, hasičov a ďalšie kategórie pracujúcich, pozitívne vníma zodpovedný prístup mnohých jeho zamestnávateľov a plne podporuje ich bezpečnostné opatrenia.





„Zároveň však apelujeme aj na ostatných, aby zdravie svojich zamestnancov priorizovali pred hospodárskymi dôsledkami a predovšetkým, aby im zabezpečili osobné ochranné pracovné prostriedky, dezinfekčné prostriedky a prijali mimoriadne opatrenia, ktorými v práci minimalizujú možnosť prenosu nákazy na ďalšie osoby. A ak to bude situácia vyžadovať, aby urobili aj radikálnejšie opatrenia, ako je čiastočné alebo úplné prerušenie výroby,“ dodal OZ KOVO.





Včasné prijatie aj radikálnejších opatrení môže totiž podľa OZ KOVO z dlhodobého hľadiska zmierniť negatívne celospoločenské i ekonomické dopady aktuálnej situácie.

