Netradičné vianočné darčeky nájdete na swape v Avione

8.12.2022 (Webnoviny.sk) - Zákazníci sa môžu do swapu zapojiť už túto sobotu 10. decembra 2022 od 10.00 hod. do 18.00 hod. Avion v predvianočnom období ponúka okrem swapu aj množstvo ďalších súťaží a aktivít pre celú rodinu.

"Veľmi nás teší záujem našich zákazníkov o originálne podujatia v Avione. Najmä jesenný swap detských vecí prekonal naše očakávania v návštevnosti. Tentoraz budeme akciu organizovať na väčšej ploche a posilníme aj sprievodný program. Swap je pred Vianocami skvelým miestom, kde môžu zákazníci pre detičky nájsť originálne darčeky. Zároveň môžu iným ľuďom posunúť oblečenie, knižky a hračky, ktoré už splnili svoju úlohu a môžu potešiť niekoho iného," hovorí Petra Vojtasová, marketingová manažérka nákupného centra Avion v Bratislave

Swap bude prebiehať opäť v Komunitnom centre v Avione na 1. poschodí nad predajňou Office Shoes. Pre deti je prichystaný detský kútik, pre dospelých bude k dispozícii workshop Lucie a Tomáša z instagramového profilu peknebyvat s limitovaným počtom účastníkov. Viac informácií o detailoch swapu nájdete na webstránke Avionu. Podmienkou je, aby boli prinesené veci čisté a zachovalé, určené pre deti vo veku od 0 do 10 rokov. Množstvo vecí, ktoré môžete priniesť na swap, je limitované – môžete priniesť maximálne 20 kusov oblečenia, hračiek, kníh alebo doplnkov.

"Okrem swapu sme tento rok v Avione pred Vianocami pripravili pre deti a rodičov množstvo zaujímavých akcií a súťaží. Aj samotná vianočná výzdoba s tematikou Vianočného expresu je vytvorená tak, aby vytvorila pre deti nezabudnuteľnú atmosféru s magickým vláčikom, ktorý si môžu aj vyskúšať," doplnila Petra Vojtasová.

Deti sa v Avione môžu zapojiť aj do originálnych Vianočných dielní v Komunitnom centre počas každej adventnej nedele do 18. decembra 2022 v čase od 11.00 do 17.00 hod. Vstup je zadarmo a detičky vyrábajú vianočného anjela či ozdoby na stromček so zvieracími motívmi.

Počas predvianočných dní môže byť aj nákup v Avione odmenený skvelými darčekmi! Za pokladničný doklad s nákupom nad 30 € si môžu zákazníci v špeciálnom Vianočnom stánku vyžrebovať hraciu kartičku so skvelými výhrami ako LEGO®, hracie konzoly, kolobežky či IKEA kuchynky a ďalších 10 000 skvelých darčekov pre všetky deti.

