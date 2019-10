Netanjahu má 42 dní na zostavenie koalície, môže sa stať najdlhšie slúžiacim izraelským premiérom

JERUZALEM 18. apríla (WebNoviny.sk) - Izraelský prezident v stredu po štvrtý raz v rade formálne vymenoval Benjamina Netanjahua za premiéra.

Oficiálne sa tým začal proces, ktorý by mal v nadchádzajúcich týždňoch vyústiť do vzniku novej vlády s prevahou náboženských a nacionalistických strán. Prezident Reuven Rivlin poveril Netanjahua zostavením vládnej koalície do 42 dní.

Tento krok sa očakával, keďže Netanjahuova strana Likud spolu so svojimi pravicovými spojencami získala v minulotýždňových parlamentných voľbách majoritu v izraelskom 120-člennom parlamente. Ak Netanjahu v stanovenom termíne nezostaví vládu, dostane šancu jeho opozičný rival Benny Ganc z centristickej strany Modrá a biela.

V prípade zostavenia vlády by sa Benjamin Netanjahu stal v priebehu niekoľkých mesiacov najdlhšie slúžiacim izraelským premiérom, keď by prekonal zakladateľa Izraela Davida Ben-Guriona.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !