Neskutočná drzosť a výsmech gastro sektoru. Hlina kritizuje Matoviča a Kollára za nižšiu DPH pre lanovky a vleky

11.11.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Dobrá voľba a Umiernení je presvedčená, že sa vládna koalícia vysmieva ľudom, ktorí pracujú v sektore gastronómie. Tvrdí, že vláda počas troch rokov nesplnila ani jeden sľub, ktorý sektoru počas pandémie a energetickej krízy dali.

Namiesto pomoci sektoru dostal podľa strany od vlastných poslancov darček predseda parlamentu Boris Kollár.

Gastro dostalo zabrať

Predseda parlamentu po návrate z výletu v Dubaji dostal darček od poslancov, medzitým tisíce podnikateľov a zamestnancov čakajú pomoc od vlády.

„Predloženie návrhu na zníženie DPH pre lanovky a vleky považujem za neskutočnú a nevídanú drzosť Igora Matoviča a Borisa Kollára,“ povedal podpredseda strany Dobrá voľba a Umiernení Alojz Hlina.

Podľa jeho slov gastro sektor dostal v posledných rokoch zabrať a dodal, že zlú situáciu spôsobenú pandémiou a krízou riešil celý svet, okrem Slovenska, ktoré má okrem iného jednu z najvyšších DPH v tomto sektore v Európe.

Krčah vody zadarmo

Z množstva sľubov, ktoré koalícia dala sektoru, vláda nesplnila podľa strany ani jeden. „Na jar minulého roka sám Matovič zastavil prípravu odškodňovacieho zákona, ktorý si zobral osobne na starosť a odvtedy o ňom nikto nepočul,“ upozorňuje Hlina.

Prachom zapadol „geniálny nápad“ ministra financií, keď na jeseň minulého roka ponúkol gastru nižšiu DPH výmenou za krčah vody zadarmo, zdaňovanie tringeltov a detské menu.

V októbri 2022 prišiel minister s nápadom vrátiť peniaze zákazníkom reštaurácií. „Naproti tomu návrh na zníženie DPH na vleky a lanovky sa v parlamente objavil doslova z noci na ráno,“ dodal Alojz Hlina.

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.