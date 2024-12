Neschválený remdesivir už zachránil pacientku s koronavírusom v ťažkom stave. Dostala výnimku

Vedci vkladajú veľké nádeje do nového, no zatiaľ neschváleného lieku nazvaného remdesivir, ktorý potláča infekciu spôsobenú koronavírusom.

Útočí totiž na enzým, pomocou ktorého sa tento vírus množí. Američania už tento liek experimentálne vyskúšali na pacientke v kritickom stave a zaznamenali veľký úspech.

Infektológ George Thompson, ktorý sa stará o pacientov s koronavírusom v kalifornskom Sakramente, popísal pre vedecký web ScienceInsider, ako tento liek fungoval u jeho pacientky.

Báli sa, že zomrie, remdesivir pomohol

Išlo o staršiu ženu z Kalifornie, ktorú pozitívne testovali na COVID-19 koncom februára a ktorej stav sa rapídne zhoršoval. Lekári preto úrady požiadali o mimoriadne povolenie na použitie ešte neschváleného lieku rendesivir. Povolenie dostali.





„Mysleli sme si, že zomrie. Už deň po podaní lieku sa jej stav zlepšil,“ vyhlásil Thompson. Dodal, že zatiaľ nemôžu potvrdiť, že zlepšenie stavu spôsobil práve remdesivir. Nemajú totiž dostatok vzoriek od iných pacientov, ktoré by dokázali, že remdesivir u ľudí skutočne znižuje množstvo vírusu v krvi. Testy u makakov však ukázali, že tento liek množstvo koronavírusu v tele znižuje.





Thompson tiež uviedol, že ideálne je nasadiť tento liek čo najskôr po nákaze, vtedy má podľa neho najvyššiu účinnosť. Vtedy však zároveň hrozí, že nakazený človek, ktorý by sa možno uzdravil aj sám, bude mať nejaké nežiadúce účinky, napríklad poškodenie pečene.

Testy budú trvať aspoň rok

Remdesivir mal pôvodne slúžiť na potlačenie epidémie eboly. Neskôr sa ukázalo, že proti ebole nie je až taký účinný, no zaberá proti vírusu SARS, ktorý je príbuzným nového koronavírusu. Liek už testujú v USA, Číne aj Nemecku. Testy na ľuďoch by však mohli trvať viac ako rok. Česká republika už zvažuje, že požiada o povolenie používať remdesivir u pacientov v kritickom stave.





Vo fáze testovania je aj vakcína proti novému koronavírusu, jej vývoj však zrejme potrvá ešte niekoľko mesiacov a kým sa objaví na trhu, uplynie tiež najmenej rok.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.