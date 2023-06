Neriešme, čo Igor papal a akú má Heger náladu. Drucker a Baťo im položili štyri dôležitejšie otázky (video)

2.9.2022 (Webnoviny.sk) - Psou povinnosťou premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) a ministra financií a lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča je, aby sa správali zodpovedne. Povedal to predseda strany Dobrá voľba a Umiernení Tomáš Drucker. Zároveň ich vyzval, aby v piatok oznámili, ako chcú zabezpečiť riadny chod vládnych inštitúcií.

Radoslav Baťo položil Hegerovi a Matovičovi otázky, na ktoré požaduje odpoveď. „Ako chce Eduard Heger zabezpečiť funkčnú vládu a parlamentnú podporu, aby dokázal plniť podmienky, na základe ktorých bude môcť Slovensko pokračovať v čerpaní peňazí z plánu obnovy?" pýta sa Baťo.

Podľa Baťa by bolo dobré, keby sa premiér prestal venovať tomu, ako sa cíti Matovič a oznámil, ako bude čerpať spomínané peniaze.

Ďalšia otázka sa týka zabezpečenia povinnosti schválenia výdavkového stropu na budúci rok Národnou radou (NR) SR. „Je to ťažké, aby to splnil, pretože túto povinnosť blokuje práve minister financií. Zároveň ide o jeho vlastnú reformu," tvrdí Baťo.

Baťo položil aj otázku, na ktorú požaduje odpoveď od Hegera a Matoviča, „ako chcú vyriešiť sankcie, ktoré vláde hrozia na základe ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti?"

Baťo za sankcie považuje hlasovanie o dôvere v parlamente, viazanie povinných troch percent výdavkov a predloženie návrhu vyrovnaného rozpočtu na rok 2024 do NR SR. „Štvrtá otázka znie, ako chce Matovič a Heger v parlamente zabezpečiť schválenie rozpočtu na budúci rok?" doplnil Baťo, ktorý dodal, že ak sú premiér a minister financií zodpovední, odpovedia na položené otázky.

