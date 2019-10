Neriadený brexit a obchodná vojna budú podľa MMF novými hrozbami pre globálny finančný systém

LONDÝN 10. októbra (WebNoviny.sk) – Hoci banky sú v bezpečnejšej situácii, ako boli v roku 2008, podľa Správy o finančnej stabilite, ktorú zverejnil Medzinárodný menový fond (MMF), existujú nové riziká. Napätie v obchodných vzťahoch sa zvyšuje a nerovnosť rastie, uviedol MMF.

Ďalší posun smerom k obchodnej vojne by podľa fondu mohol "významne poškodiť globálny rast". Ďalšie ohrozenia obchodu, ako napríklad neriadený brexit, by tiež mohli "negatívne ovplyvniť náladu na trhu," argumentuje MMF. Informuje o tom portál bbc. com.

Odchod Veľkej Británie z Európskej únie bez dohody by podľa Medzinárodného menového fondu mohol viesť k fragmentácii európskych peňažných trhov, čo by znamenalo, že toky financií v systéme nebudú môcť byť efektívne.

MMF vyzýva Bank of England, aby bola v prípade potreby pripravená poskytnúť ďalšie kvantitatívne uvoľnenie, čiže tlačiť peniaze.

