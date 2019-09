Neprišla som vládnuť, ale slúžiť občanom Slovenska, vyhlásila prezidentka Čaputová v inauguračnom prejave

BRATISLAVA 15. júna (WebNoviny.sk) – Neprišla som vládnuť, ale slúžiť občanom a obyvateľom Slovenska. Vo svojom inauguračnom prejave to povedala prezidentka Zuzana Čaputová po tom, čo zložila v bratislavskej Redute prezidentský sľub.

Hneď na úvod priznala, že hoci možno je formálne prezidentkou všetkých občanov, je to pravda iba formálna a nepovažuje ju za dostatočnú. Aby mohla byť prezidentkou všetkých, ponúka odbornosť, cit a zdravý aktivistický prístup.

Slovensko je vitálne a životaschopné

Vo svojom prejave takisto povedala, že Slovensko je omnoho vitálnejšie a životaschopnejšie, ako si často o sebe sami myslíme. Podľa nej to dokazujú mnohé situácie, ktoré sme zvládli. Okrem toho sa venovala aj téme Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.

„Už pätnásť rokov je naša republika súčasťou európskeho a transatlantického spoločenstva. Spoločenstva slobodných a demokratických krajín. Je to šťastím a výsadou, o ktorej mohli generácie pred nami iba snívať,“ povedala. Na záver prejavu sa poďakovala aj v jazykoch národnostných menšín. To robila už počas prezidentskej kampane.

Čaputová v prejave informovala, že chce svojím prístupom prispieť ku konštruktívnej spolupráci, chce ponúkať pokojný a vecný tón, trpezlivosť a vernosť hodnotám.

„Sľubujem, že sa budem tak ako doposiaľ snažiť povzniesť nad osobné útoky a nezabudnúť pri nich, že tu nie som kvôli nim, ale kvôli službe ľuďom." Prisľúbila, že svoj mandát bude vykonávať slobodne, bez podliehania príkazov od kohokoľvek. „Dôveru, ktorú som od vás dostala, chápem tak, že dôverujete aj môjmu úsudku, že budem konať podľa svojho najlepšieho svedomia a presvedčenia,“ dodala.

Nikto by nemal stáť nad zákonom

Slovensko je podľa nej vitálnejšie a životaschopnejšie, než si sami myslíme. „Zvládli sme to,“ nieslo sa jej prejavom na nedávne situácie, ktoré sa republike podarilo prekonať.

Menovala pritom rozdelenie Česko-Slovenska, drastické ekonomické opatrenia, nezamestnanosť, náskok susedných krajín pri vstupe do EÚ či protischránkový zákon. Zároveň vyzdvihla, že sme k revolučnej zmene v 1989, rozdeleniu federácie či ďalším spoločenským zmenám došli vždy pokojnou cestou.

„Nielen na to, čo som spomenula, ale aj na mnohé iné veci môžeme byť právom hrdí – čo ale neznamená, že môžeme byť hrdí na všetko,“ pokračovala nová prezidentka. Stať sa najlepšou možnou krajinou podľa nej bráni niekoľko vecí. Spomenula, že dôstojnosť občana nie je prvým prikázaním verejného života. Nikto by nemal stáť nad zákonom.

Spoločenská nespravodlivosť

„Pocit spoločenskej nespravodlivosti zosilnel a nadobudol dve podoby – podobu volania po zmene a po slušnosti, ale aj podobu hnevu na „systém“. Tento hnev je v mnohom oprávnený, ale keby sme mu ako spoločnosť podľahli, vôbec by sme si tým nepomohli,“ vyhlásila prezidentka.

Práve počas prezidentských volieb politológovia upozorňovali na nárast antisystémových síl. Slovensko nie je najlepšou možnou krajinou, akou by mohlo byť, aj pre regionálne rozdiely či nedostatočné podmienky pre dôstojný život. A na dôstojnosť treba prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

„V našich dejinách sme boli viackrát obeťami veľmocenskej politiky, boli sme včlenení do impérií, kde sa rozhodovalo o nás bez nás. Členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii je našou ponovembrovou slobodnou voľbou. Neveľkému štátu v strede Európy sa nemohlo stať nič lepšie, než to, že patrí do spoločenstva, ktoré spája ekonomickú prosperitu so sociálnou solidaritou, a od každého členského štátu očakáva, že bude dodržiavať princípy medzinárodného práva,“ pokračovala Čaputová v prejave.

EÚ by sa mala stať lídrom pri odvracaní globálnych hrozieb, medzi inými aj klimatickej krízy. Hoci Slovensko neovplyvní celosvetovú krízu, treba byť podľa nej vlastencami pokiaľ ide o ochranu našej prírody.

Vyzvala na vzájomný rešpekt

„Budem sa aktívne zaujímať o nové právne normy, aby prispeli k dôstojnosti života ľudí, ochrane životného prostredia a vyváženiu nezávislosti verejnej moci jej zodpovednosťou. Budem aktívne spolupracovať pri zámeroch nových systémových zmien v oblasti justície. V menovacích právomociach budete mať vo mne garanta menovania iba tých profesionálne a osobnostne najlepších. Chcem byť hlasom tých, ktorých nie je počuť. Nie preto, aby som kričala s nimi, ale preto, aby som pomohla riešiť ich problémy,“ pokračovala piata hlava štátu.

Čaputová vyzvala na vzájomný rešpekt – napríklad voči starším za múdrosť a životné skúsenosti, ale aj voči mladým, ktorí potrebujú zase dostať kvalitné vzdelanie a príležitosti pre kreativitu a uplatnenie.

„Potrebujeme však prekonať priepasti, ktoré sme v spoločnosti za uplynulé roky vyhĺbili, a to medzi jednotlivými skupinami a názormi, ktoré reprezentujú. Medzi konzervatívnym a liberálnym, mestom a vidiekom, starým a novým, väčšinovým a menšinovým, ku ktorých existencii aj my, politici, nemalou mierou prispievame. Postoj k inakosti, inej tradícii, inej skúsenosti a inému názoru vieme vyjadriť aj bez toho, aby sme siahli na slobodu a dôstojnosť iných. Stačí pri tom nezabudnúť na to, že spoločne sme súčasťou celku, súčasťou ľudskej rodiny. Stačí nezabudnúť na lásku k blížnemu, ktorá je základom rešpektu k rôznosti,“ vyzvala Čaputová.

Prezidentka všetkých občanov

Cesta k najlepšiemu možnému Slovensku nevedie cez žiadne príjemné skratky, upozornila prezidentka. „Ak sa k nemu chceme dostať, musíme celú trasu absolvovať poctivo, krok za krokom, ako občania, obyvatelia a spoločenstvo. Veľmi si želám, aby to bola naša spoločná cesta. Aby som bola prezidentkou ľudí, ktorí už po nej kráčajú, ale aj tých, ktorí sa k nej pridajú. Aby som mohla byť prezidentkou všetkých občanov a občianok Slovenskej republiky. Ďakujem. Köszönöm. Ďakuju šumňi. Děkuji. Paľikerav,“ ukončila svoj prejav.

Po inaugurácii, teda slávnostnej schôdzi NR SR Zuzana Čaputová absolvuje prehliadku Ozbrojených síl SR, zúčastní sa v Dóme sv. Martina na ekumenickej bohoslužbe Te Deum a symbolicky si od Andreja Kisku preberie Prezidentský palác.

Tam hostí na slávnostnom obede približne 40 seniorov. Podvečer položí veniec k Pamätníku slobody a kvety na hrob prvého slovenského prezidenta Michala Kováča. Inauguračný deň ukončí na slávnostnej recepcii.

