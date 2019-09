Nepredviedli sme nič a piskot sme si zaslúžili, nešetril Škrinial kritikou po zápase s Chorvátmi

7.9.2019 (Webnoviny.sk) - Veľký rešpekt, málo pohybu, nedôrazné bránenie s množstvom voľného priestoru pre súpera, pomalý prechod do ofenzívy či zakríknutá kombinácia.

Tlačili a vytvárali si šance

Podľa obrancu slovenskej futbalovej reprezentácie Milana Škriniara bolo v piatkovom zápase v Trnave s Chorvátskom viacero faktorov, ktoré sa pričinili o prehru domáceho mužstva 0:4 v E-skupine kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy.

"Chorváti od začiatku začali tlačiť a vytvárali si šance. Možno sme mali prílišný rešpekt. Boli sme málo dôrazní, akoby sme sa báli do nich trochu naraziť či urobiť nejaký taktický faul, ktorý je niekedy potrebný. Nedostupovali sme k hráčom v strede poľa tak, ako by sme chceli. Hostia sa ľahko dostávali do šestnástky a z toho pramenili všetky šance," uviedol 24-ročný hráč talianskeho Interu Miláno pred zástupcami slovenských médií.

Už predtým však dvakrát trafili konštrukciu slovenskej bránky a pri viacerých chorvátskych šanciach sa vyznamenal brankár Martin Dúbravka. Hneď v úvodných sekundách druhého polčasu skóroval na 2:0 pre hostí Ivan Perišič a nad slovenským tímom sa začali "sťahovať mračná".

"Pri strelách do brvna sme mali aj šťastie. Keď dostanete gól do šatne, nie je to nič jednoduché, ale do druhého polčasu sme nastúpili úplne rozhádzaní. V zápase sme nepredviedli absolútne nič," dodal Škriniar.

Hrali výrazne pod svoje možnosti

Podľa rodáka zo Žiaru nad Hronom podali "vatreni" výborný výkon, kým slovenské mužstvo zahralo výrazne pod svoje možnosti. "Chorváti hrali veľmi dobre. Vedeli sme, že budú silní v hre s loptou, ale musím povedať, že s takým výkonom, aký sme predviedli, by sme to mali ťažké s akýmkoľvek súperom," poznamenal.





Kým slovenskí diváci na Štadióne Antona Malatinského napriek vysokej prehre domáceho tímu vytlieskali chorvátskeho protivníka, mužstvo trénera Pavla Hapala "odmenili" hlučným piskotom.





"Zaslúžili sme si ho. Fanúšikovia sa prišli pozrieť aj na nás, ale nič sme nepredviedli. Možno keby sme mali nejaké šance a ukázali pekné akcie, tak by nás podporili, ale v našej hre to nebolo," zakončil Milan Škriniar.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !