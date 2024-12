Nepálsky šerpa Kami Rita stanovil nový rekord v počte výstupov na Mount Everest, dokázal to už 27-krát

17.5.2023 (SITA.sk) - Šerpa Kami Rita je opäť jediný držiteľ historického maxima v počte výstupov na najvyššiu horu planéty, za sebou má úspešný 27. výstup na Mount Everest (8849 m n. m.). Iba v nedeľu pritom jeho rekord s 26 výstupmi vyrovnal Šerpa Pasang Dawa.

Päťdesiattriročný Kami Rita v stredu ráno sprevádzal skupinu horolezcov a podľa spoločnosti Seven Summit Treks, ktorá zastrešuje výstupy na Everest, je v poriadku a v dobrom zdravotnom stave.

Výstup na vrchol museli oddialiť

Prvýkrát stál na najvyššej hore sveta už v roku 1994, pričom v rokoch 2009, 2010 a 2013 sa mu to podarilo dokonca dvakrát. Zaujímavosťou je, že otec rekordéra bol jedným z prvých šerpov pri výstupoch na Everest.

Kami Rita má na svojom konte aj niekoľko ďalších osemtisícoviek - stál tiež na vrcholoch K2, Čo Oju, Manáslu či Lhoce. Očakáva sa, že Šerpa Pasang Dawa v máji 2023 podstúpi ešte jeden výstup na Mount Everest a opäť vyrovná rekord svojho krajana.

Horolezci zvyčajne v apríli vystúpia pod najvyšším vrcholom sveta do základného tábora a tam podstúpia aklimatizáciu na nadmorskú výšku, náročný terén a riedky vzduch. Až potom sa vydajú do vyšších polôh, to sa zvyčajne deje v prvej polovici mája.





V roku 2023 sa výstup na vytúžený vrchol oddialil, keďže v apríli trojica šerpov spadla do trhliny na zradnom úseku a záchrancom sa ich nepodarilo nájsť.

Tento rok vydali 470 povolení

Nepálske úrady pre tento rok vydali spolu 470 povolení na výstup na Mount Everest počas populárnej jarnej časti sezóny.

O necelé dva týždne (29. mája) uplynie rovných 70 rokov od okamihu, keď Novozélanďan Edmund Hillary so Šerpom Tenzingom Norgayom ako prví vystúpili na vrchol.





Pod Everestom prišlo o život zatiaľ viac ako 300 osôb, medzi nimi aj niekoľko Slovákov. V roku 1984 to bol Jozef Psotka, o štyri roky neskôr Dušan Becík, Jaroslav Jaško, Peter Božík a Jozef Just, zatiaľ ostatným bol v roku 2017 Vladimír Štrba.





V roku 2023 si vyžiadal už poltucet obetí, okrem spomenutého tria šerpov zahynul aj Američan Jonathan Sugarman, v utorok Šerpa Phurba a v stredu Moldavčan Victor Brinza.

