Nenominovanie Čajkoviča na MS v Kanade spustilo vlnu kritiky, podľa Bokroša sa do formácie nezmestil

BRATISLAVA 5. januára (WebNoviny.sk) - Pred aktuálnymi majstrovstvami sveta hokejistov do 20 rokov v Kanade patrilo na Slovensku medzi najdiskutovanejšie témy rozhodnutie trénera Ernesta Bokroša nenominovať na šampionát talentovaného Maxima Čajkoviča.

Zápasy som odohral na maximum

Rodák z Bratislavy má čerstvo iba 18 rokov a preto zúfať nemusí, na MS sa môže dostať aj o rok či dva. Napriek tomu veril, že si medzi elitou dvadsaťročných môže zahrať už teraz.

"Chcel som najmä všetkým ľudom, ktorí dúfali a priali mi, aby som sa na majstrovstvá dostal, ukázať, že na to mám a zaslúžim si to. Nakoniec to nevyšlo. So staršími chalanmi som na žiadnej reprezentačnej akcii dovtedy nebol. Nevedel som, čo mám od toho očakávať. Išiel som do kempu s tým, že som o dva roky mladší, nemám čo stratiť a chcem sa dostať do tímu," zamyslel sa pre sport.sk Čajkovič.

Bokroš sa pred MS vyjadril, že talentovaný hokejista typologicky patrí do prvých dvoch formácii, ale tam sa pri súčasnom pretlaku ofenzívnych hráčov nezmestil. Aj v príprave mu dal šancu iba vo štvrtej formácii. "Bola to voľba trénera. Ja som zápasy odohral na maximum, tým by som to uzavrel," povedal odchovanec bratislavských Svišťov.

Slováci napokon okrem zápasu proti Kazachstanu práve v ofenzíve zaostali za očakávaniami. Dnes sa dá už iba polemizovať o tom, či by útočník Saint John Sea Dogs dokázal zvýšiť produktivitu národného tímu SR.

Do tímu sa momentálne nehodil

Keď sa Čajkovič nedostal do záverečnej nominácie, verejnosť sa búrila. "Nevedel som, čo k tomu povedať. Písali mi aj kamaráti, ako je možné, že ma pán tréner vyhodil. Ja som im povedal, že je to hokej a do tímu som sa momentálne nehodil. Tréner mal koncept, aký mal, urobil najlepšie rozhodnutie, aké si myslel, že robí. Je to práca realizačného tímu. Mysleli si, že tím bude bezo mňa lepší a ja to musím rešpektovať," vyhlásil.

Napriek tomu, že sa na šampionáte nepredstavil, svojim krajanom držal palce. "Sledoval som každý jeden zápas. V prvom stretnutí proti USA sa mi páčila ich bojovnosť a najmä Samo Hlavaj podal skvelý výkon. Vedel som, že je dobrý brankár, ale že ich až tak dlho bude trápiť, to som vôbec nečakal. Celý výkon tímu bol úctyhodný. Potom prišli individuálne chyby, ktoré boli potrestané. To sa však stane vždy, v každom zápase. Chalani odohrali veľmi dobrý turnaj, mne sa to páčilo," dodal Čajkovič.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !