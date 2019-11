Nenávisť vždy plodila zlo a utrpenie, rómsky holokaust nemôže podľa Čaputovej zostať zabudnutý

„Tragické skúsenosti so šírením strachu a nenávisti, žiaľ, máme aj my na Slovensku. Poznať minulosť je akútnou potrebou pre prítomnosť a budúcnosť. Obzvlášť, keď sa nenávisť a podnecovanie strachu opäť stávajú politickým nástrojom tejto doby. Nenávisť môže mať rôzne podoby, no jej obete sú stále konkrétne. Na Slovensku ich boli tisíce,“ priblížila Čaputová.