Nemusia byť všetci magistri, ministerka Lubyová hovorí o posilnení bakalárskeho prúdu vzdelávania

BRATISLAVA 7. januára (WebNoviny.sk) - Potrebujeme, aby bol vzdelávací systém lepšie prepojený na trh práce. Ide najmä o to, že nemusia byť všetci magistri. Povedala to v rozhovore pre agentúru SITA ministerka školstva Martina Lubyová.

„Hovorí sa, že Slovensko má príliš veľa vysokoškolsky vzdelaných ľudí. To nie je celkom pravda. Ciele Európy 2020 sú nastavené tak, že 40 percent ľudí vo veku od 30 do 34 rokov by malo mať terciárne vzdelávanie, teda nejaký druh vysokoškolského vzdelania. Tento cieľ na Slovensku splníme. O nás sa hovorí, že máme príliš veľa magistrov," uviedla Lubyová.

Bakalársky prúd vzdelávania

Podľa Lubyovej máme príliš veľa ľudí, ktorí si odsedia päť či šesť rokov v univerzitných laviciach a potom robia prácu, ktorá je menej kvalifikovaná.

„Chceme posilniť bakalársky prúd vzdelávania a docieliť to, aby sme nemali nadbytočný podiel magistrov, a aby ľudia neštudovali zbytočne o tri - štyri roky navyše, ak v praxi tieto poznatky aj tak neuplatnia," povedala šéfka rezortu školstva a dodala, že treba viac podporovať študijný program profesijný bakalár.

Profesijní bakalári

„Profesijní bakalári si vyžadujú trochu inú konštrukciu bakalárskeho programu, ako je to dnes. Dnes je orientovaný viac akademicky. Študent dostáva to, čo je nevyhnutné, aby mohol pokračovať na magisterský stupeň. Profesijný bakalár dostáva viac prakticky orientovaných, aplikovateľných vedomostí. Tento bakalár nie je koncipovaný na to, aby študent musel ísť na vyšší stupeň vzdelávania - má iné zameranie a líši sa od toho, čo v súčasnosti u nás existuje pod pojmom bakalárske programy. Naši dnešní bakalári sú viac akademicky orientovaní, menej bezprostredne uplatniteľní na trhu práce, majú menší podiel aplikovateľných skúseností a zručností, ktoré vyžadujú zamestnávatelia. Okrem toho zavedieme systém overovania kvalifikácie získanej v praxi, takže časť ľudí si bude môcť získať vyššie vzdelanie aj mimo vyslovene ´školského´ vzdelávania v laviciach," vysvetlila Lubyová.

Profesijného bakalára je momentálne možné študovať napríklad na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. „Je to však stále málo. Čo ma veľmi teší, je to, že tieto školy intenzívne pracujú s veľkými zamestnávateľmi, napríklad aj v IT oblasti. Rysuje sa zaujímavá spolupráca, kde škola spolupracuje s veľkými firmami, zamestnávateľmi. Sformulujú program, po ktorého skončení môžu ísť študenti hneď do praxe. U nás je bakalár zatiaľ nedocenený. Treba pre nich otvoriť aj štátnu správu," uzavrela Lubyová.

