Nemocnice združené v Asociácii nemocníc Slovenska požadujú 10 miliónov eur na dofinancovanie

3.10.2019 (Webnoviny.sk) - Nemocnice združené v Asociácii nemocníc Slovenska (ANS) potrebujú na tohtoročné dofinancovanie 10 miliónov eur, vyhlásil po štvrtkovom rokovaní Rady asociácie v Martine jej prezident Marián Petko.

Peniaze poslúžia na vykrytie sociálneho balíčka a systému rekreačných poukazov. Vedenie asociácie zastrešujúcej 76 slovenských nemocníc nemieni zľaviť zo svojej požiadavky a trvá na dodržaní prísľubov zo strany ministerstva financií a ministerstva zdravotníctva.

Členovia predsedníctva Asociácie nemocníc Slovenska na štvrtkovom rokovaní v Martine hovorili o rozpočte zdravotníctva na rok 2020, pripravovanej stratifikácii nemocníc, ale najakútnejším problémom bola podľa očakávania potreba dofinancovania pre tento rok.

Dodržanie prísľubu

"My sme v januári úplne zrozumiteľne deklarovali, že ako asociácia združujúca 76 nemocníc po celom Slovensku požadujeme na mzdy v zmysle zákonníka práce, opatrenia zo sociálneho balíčka a rekreačné poukazy 67 miliónov eur. Financie v tejto výške sme doteraz nedostali. Situácia k dnešnému dňu je taká, že potrebujeme ešte 10 miliónov eur," uviedol po rokovaní predsedníctva prezident ANS Marián Petko.

Podľa jeho slov asociácia iba žiada dodržanie prísľubu ministerstva financií a ministerstva zdravotníctva, že ak sa preukáže nedostatok finančných prostriedkov, bude systém zdravotníctva dofinancovaný.

Nezľaví z požiadaviek

Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá združuje 25-tisíc zamestnancov v 76 nemocniciach, nemieni zľaviť zo svojich požiadaviek, pretože podľa ich predstaviteľov pri vyčísľovaní potreby dofinancovanie vychádzali z presných údajov.

"Za našu asociáciu môžem garantovať, že máme do posledného centa spočítané peniaze, ktoré potrebujeme a nie sú to žiadne približné odhady. Sú to financie, ktoré budú použité na to, čo bolo prisľúbené a hlavne, čo je legislatívou dané. V minulom roku, keď sa rozpočet zdravotníctva prezentoval na hospodárskej a sociálnej rade, sa všetky zainteresované strany zhodli, že nie sme výrobná sféra a na vykrytie sociálneho balíčka máme nárok," skonštatoval viceprezident ANS Igor Pramuk.

Výpadok financovania

"Nie sme na žiadnej aukcii, naše čísla sú presné a vypočítané na hlavu od sanitárov až po lekárov. Z celkového koláča, ktorý bude pre tento rok schválený na dofinancovanie, potrebujú nemocnice združené v našej asociácii 10 miliónov eur, aby sme sa nezadlžovali a aby výpadok financovania nepocítil pacient," zdôraznil Marián Petko.

Prezident ANS očakáva rozhodnutie o dofinancovaní o necelé dva týždne. "Predpokladám, že 14. októbra na odvetvovej tripartite ministerka zdravotníctva predstaví formu dofinancovania, keďže je to jeden z bodov programu. Neradi by sme sa však dožili situácie z prvého tohtoročného dofinancovania na úrovni 50 miliónov eur, z ktorých sme nedostali ani jedno euro," dodal Petko.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !