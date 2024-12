Nemocnice očkujú zdravotníkov, minister Krajčí v januári očakáva ďalších 150-tisíc dávok vakcíny

V Univerzitnej nemocnici v Bratislave v Ružinove začali očkovať tých, ktorí to najviac potrebujú, teda lekárov, zdravotnícky personál, sestry a tých, ktorí pracujú v nebezpečných COVID zónach. Uviedol to na tlačovej besede minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO).

Postupne sa začnú vakcinovať aj ďalší v nemocniciach v Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach.

Tieto nemocnice budú počas budúceho týždňa ďalej distribuovať vakcíny do ďalších nemocníc. Dnes by už mali byť zaočkované stovky ľudí.

Ďalšie vakcíny v januári

Ako pokračoval minister zdravotníctva, ďalšie dodávky vakcín na ochorenie COVID-19 by mali byť početnejšie. „Toto boli pilotné dávky do jednotlivých krajín po 10-tisícových dávkach. Teraz by to malo byť v desiatkach tisícov. My očakávame, že v januári by tu malo byť aspoň 150-tisíc dávok. Ja predpokladám, že by to mohlo byť aj viac,“ dodal s tým, že situácia sa môže zmeniť.

Ďalšia dodávka vakcín by mala prísť 4. januára. „Verím, že sa nám podarí čo najskôr preočkovať tých, ktorí majú o vakcínu záujem a verím, že ich bude dostatočné množstvo tak, aby sme mali čo najskôr kolektívnu imunitu v spoločnosti,“ pokračoval.





Krajčí ako minister apeloval na poslancov Národnej rady SR, že je nevyhnutné, aby sa predĺžil núdzový stav. Ten by sa mal skončiť 29. decembra. „My, ako ústredný orgán štátnej správy, ako ministerstvo zdravotníctva, vďaka núdzovému stavu vieme centrálne manažovať zdravotnícku infraštruktúru v našej krajine,“ vysvetlil Krajčí.

Kritická epidemiologická situácia

Minister zdravotníctva tiež zhodnotil súčasnú epidemiologickú situáciu na Slovensku, ktorá je podľa neho vážna až kritická. „Vyzývam všetkých občanov našej krajiny, aby práve v tom medzisviatkovom období, ktoré je pred nami, a najmä v súvislosti s oslavami Nového roku dodržali tie opatrenia, ktoré sú nastavené a naozaj nie sú prísne a počítajú so zodpovednosťou ľudí,“ zdôraznil Krajčí.





V súčasnosti je už v nemocniciach hospitalizovaných viac ako 2,5-tisíc ľudí a situácia sa podľa Krajčího ďalšie dni nebude zlepšovať. Ako uzavrel, na budúci rok určite nebude možné hovoriť o zmierňovaní opatrení, ak sa vďaka mäkkému lockdownu nepodarí zabrzdiť šírenie koronavírusu.

Pri prvom očkovaní proti Covid-19 sa na kamere ukázala popieračka vakcíny



Koronavírus je ako bežná chrípka a očkovanie príprava na čipovanie, učitelia pomáhajú konšpiráciám



Ochota dať sa zaočkovať proti koronavírusu medzi Slovákmi mierne vzrástla, je v tom aj politika



Analytici v súvislosti s COVID-19 menia optiku. Nové údaje o hospitalizovaných a mŕtvych ich zaskočili



Krčméry by medzi prvými očkoval politikov



Ak si myslíš, že očkovanie spôsobuje autizmus, naletel si najslávnejšiemu mýtu o očkovaní (video)



Dali by ste sa zaočkovať proti koronavírusu? Slováci v prieskume prezradili aj svoje obavy



Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu