Nemecký prezident Steinmeier sa ospravedlnil Grécku za hrôzy 2. svetovej vojny

Atény nedávno signalizovali, že chcú opätovne požiadať Nemecko o vyplatenie ďalších vojnových reparácií. O tejto otázke by mal rokovať grécky parlament koncom tohto roka. Parlamentná komisia poverená úlohou preskúmať možnosť vojnových reparácií v roku 2016 dospela k zisteniu, že Nemecko by malo Grécku vyplatiť ešte 270 miliárd eur. Nemecko to odmieta a argumentuje, že otázka vojnových reparácií už bola uzatvorená.