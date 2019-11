Nemecký minister zdravotníctva chce zaviesť pokuty pre rodičov nezaočkovaných detí

BERLÍN 5. mája (WebNoviny.sk) - Nemecký minister zdravotníctva navrhuje udeliť pokuty rodičom, ktorí nedali zaočkovať svoje školopovinné deti proti osýpkam.

Jens Spahn pre noviny Bild am Sonntag uviedol, že rodičia, ktorí nepreukážu, že dali zaočkovať svoje deti, by mali zaplatiť pokutu do 2500 eur.

Politik vyhlásil, že nezaočkované deti nebudú môcť navštevovať zariadenia, kde by mohli nakaziť tých, ktorí sú ešte príliš mladí alebo z lekárskych dôvodov nemôžu prijať vakcínu proti osýpkam.

Nemecko počas prvých desiatich týždňov roku 2019 hlásilo 203 nakazených, čo je dva razy viac ako za rovnaké obdobie minulý rok, no menej ako v roku 2017. Vo Švajčiarsku tento rok zomreli v dôsledku osýpok dvaja dospelí.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !