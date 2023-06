Nemecko si pripomína výročie nevydareného atentátu na Hitlera, zabiť ho mala časovaná bomba

20.7.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecko si v pondelok pripomína 76. výročie nevydareného pokusu o atentát na Adofa Hitlera. Ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová pri tejto príležitosti apelovala na nemeckých vojakov, aby im tí, ktorí sa snažili zavraždiť nacistického diktátora, slúžili ako vzor.

Na ceremónii v Berlíne tiež povedala, že krajne pravicoví vojaci, ktorí obdivujú nacistický Wehrmacht, nemajú v dnešnej armáde čo hľadať.

“Vojak Wehrmachtu možno bojoval statočne, ale ak jeho statočnosť slúžila ideológii dobýjania, okupácie a vyhladzovania, potom bola k ničomu," citovala ministerku tlačová agentúra dpa.



Jediní, od koho si súčasní príslušníci Bundeswehru môžu brať z tých čias príklad, sú tí, čo sa "snažili veci zmeniť", ako napríklad bojovníci odboja z 20. júla 1944.

Na ceremónii si v pondelok uctili vodcu skupiny sprisahancov, plukovníka Clausa von Stauffenberga i ďalších, ktorých po neúspešnom pokuse o atentát chytili a popravili.



Hitlera sa pokúsili zabiť časovanou bombou v kufríku, ktorý Stauffenberg umiestnil pod stôl počas vojenskej porady v hlavnom stane Hitlera vo Východnom Prusku. Hitler však zhodou okolností unikol plnej sile výbuchu a z atentátu vyviazol len so zraneniami.





Stauffenbergov pokus o prevrat bolo rozsiahle sprisahanie, ktorého cieľom bola likvidácia Adolfa Hitlera a odstavenie jeho spolupracovníkov od moci. Aktéri sprisahania plánovali, prevzatie moci a začiatok rokovaní o mieri so západnými Spojencami. Akcia predstavovala jeden z vrcholov nemeckého protinacistického odboja.





Dlho pripravovaný pokus o prevrat spustil 20. júla 1944 atentát na Hitlera, ktorý uskutočnil osobne jeden z vodcov sprisahania, plukovník Claus von Stauffenberg. Neúspech atentátu, z ktorého Hitler vyviazol len s ľahkými zraneniami, znamenal fakticky neúspech celého sprisahania, keďže sa jeho organizátori po explózií neubezpečili, či je Hitler naozaj mŕtvy a pokúšali sa prevziať moc.





Po atentáte nasledovalo masové zatýkanie, procesy pred Ľudovým súdom a likvidácia väčšiny podozrivých z účasti na atentáte. Nakoniec bola zlikvidovaná väčšina opozície medzi najvyššími armádnymi dôstojníkmi a Hitler si zabezpečil vládu až do úplného konca vojny.





Valkýra

Príbeh Clausa von Stauffenberga, ktorý sa pokúsil spáchať atentát na Hitlera.





